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Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público español

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

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Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)
Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Si no sabes qué ver, el top 10 de las películas más reproducidas en Netflix España puede darte una pista. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más reproducido en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha experimentado un aumento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

Top 10 de las películas más populares de Netflix España

Javier Cámara, Alexandra Jiménez, Carmen Machi y Javier Gutiérrez en '53 domingos', de Cesc Gay (Netflix)
Javier Cámara, Alexandra Jiménez, Carmen Machi y Javier Gutiérrez en '53 domingos', de Cesc Gay (Netflix)

1. 53 domingos

Tres hermanos se reúnen para discutir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño. ¿Lo llevarán a un asilo de ancianos? ¿Se irá a vivir con alguno de ellos? Una educada reunión familiar terminará en una pelea inesperada y divertida que se saldrá de control.

2. Bad Boys: Ride or Die

Bad Boys: Ride or Die"
Esta imagen proporcionada por Sony Pictures muestra a Will Smith, derecha, y Martin Lawrence en una escena de la película "Bad Boys: Ride or Die". (Frank Masi/Columbia Pictures-Sony vía AP)

Los policías más famosos del mundo regresan con su icónica mezcla de acción al límite y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro inesperado: ¡Los mejores de Miami se dan a la fuga! Cuarta entrega de la saga ‘Dos policías rebeldes’.

3. Peaky Blinders: El hombre inmortal (Peaky Blinders: The Immortal Man)

Peaky Blinders: El hombre inmortal - Avance Oficial - Netflix

El gánster Tommy Shelby regresa a Birmingham para salvar a su familia y a su país cuando su hijo, del que se ha distanciado, se ve envuelto en un complot nazi.

4. The Case for Christ

El caso de Cristo
El caso de Cristo. (Encristiano.com)

Basada en la historia real de un galardonado periodista de investigación —y ateo declarado— que aplica sus depuradas habilidades periodísticas y legales para refutar la recién descubierta fe cristiana de su esposa... con resultados inesperados que le cambian la vida.

5. Samson

"Samson" se mete en el ranking de las películas más vistas del momento. (Prime Video)
"Samson" se mete en el ranking de las películas más vistas del momento. (Prime Video)

Tras perder al amor de su vida a manos de un cruel príncipe filisteo, un joven hebreo con fuerza sobrenatural defiende a su pueblo, sacrificándolo todo para vengar a su amada, a su pueblo y a su Dios.

6. La línea roja (เสนตาย สายลวง)

"La Línea Roja" se cuela en el listado de las producciones populares de la semana. (Netflix)
"La Línea Roja" se cuela en el listado de las producciones populares de la semana. (Netflix)

Tres mujeres buscan venganza tras ser víctimas de una estafa telefónica. ¿Podrán ajustar cuentas con la red criminal que les robó dinero y también su dignidad?

7. Máquina de guerra (War Machine)

Crédito: Netflix Latinoamérica

En una última misión agotadora durante el entrenamiento para ser ranger, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad contra una gigantesca máquina asesina de otro mundo.

8. Minions: El origen de Gru

Imágenes y póster de "Minions: nace un villano"
Imágenes y póster de "Minions: nace un villano"

Mucho antes de convertirse en un genio del mal, Gru no era más que un chaval de 12 años en plenos años 70 tratando de conquistar el mundo desde el sótano de su casa de un barrio residencial cualquiera. Y no le iba demasiado bien. Pero cuando Gru se cruza en su camino con Kevin, Stuart, Bob y Otto un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado, esta inesperada familia unirá fuerzas para construir su primera guarida, diseñar sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones.

9. Always Winter

David Verdaguer e Isabelle Renaud en 'Siempre es invierno', de David Trueba (Atresmedia Cine)
David Verdaguer e Isabelle Renaud en 'Siempre es invierno', de David Trueba (Atresmedia Cine)

Miguel, arquitecto paisajista, viaja a Bélgica con su novia Marta para asistir a una conferencia. Allí, su relación termina abruptamente y, tras la ruptura, decide quedarse solo unos días más para reflexionar sobre su futuro. Desconsolado y confundido, Miguel conoce a Olga, una voluntaria de la conferencia de arquitectura. Con ella a su lado, comenzará a reconstruirse y a comprender su nuevo proyecto de vida.

10. Algo pasa en Las Vegas

Locura de amor en Las Vegas

Al juerguista Jack Fuller le acaba de despedir de la empresa su propio padre. Por otro lado a la atractiva Joy McNally, su novio le ha dejado plantada. Ambos deciden irse a Las Vegas y allí se conocen en una equivocación de habitaciones de su hotel. Tras irse de fiesta, a la mañana siguiente se despiertan.. y descubren que se han casado tras una noche de locura y descontrol. Justo en su primera discusión, Jack gana un jackpot de 3 millones de dólares en una máquina del casino jugando con una moneda de Joy. Ambos intentarán quedarse con el dinero, aunque el amor quizá aparezca en el camino..

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.

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