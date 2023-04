‘Punzadas Sonoras’, o cómo un pódcast se convierte en ‘faro literario’ para las nuevas generaciones

Paula García (izq.) e Inés Ducay (der.), creadoras de 'Punzadas Sonoras'

Las redes sociales se han convertido en un hervidero cultural. No porque en ellas se escriban obras de Premio Nobel –los caracteres de un tuit dan para lo que dan–, sino porque se recomiendan. En TikTok renacen clásicos como Las vírgenes suicidas (1993) de Jeffrey Eugenides, que vuelven a tener notoriedad décadas después de su lanzamiento por la proliferación de la sad girl culture: una corriente que glorifica el sufrimiento vital de las heroínas literarias, como testificó Woody Allen sobre Sylvia Plath en Annie Hall (1977).

Las novelas con aroma a bestseller viajan por las apps de recomendación en recomendación, y la pegatina as seen on TikTok (visto en TikTok) es un sello de garantía para las editoriales, que también se nutren de la viralidad de las obras, por nuevas o antiguas que sean. Entre todo lo anterior se erigen, además, los productos que promulgan y promueven la pasión por la lectura, la cultura, la filosofía o el arte. Punzadas Sonoras entra en esa lista. El proyecto al que han dado cabida Paula García (1996) e Inés Ducay (1999) nació con una newsletter semanal en 2021, creció con un pódcast en 2022 y ha progresado a los directos en 2023.

“Cuando empezamos pensábamos que sólo nos iban a leer nuestros padres y amigos”, comenta Paula a Infobae España. Lo que no sabían entonces es que Isabel Calderón, del conocido pódcast Deforme Semanal Ideal Total, iba a bautizar sus punzadas. “La gente siempre nos ha dado las gracias”, añade Inés. “No se han ceñido a decir ‘me ha gustado mucho’, sino ‘me ha ayudado’, ‘me he sentido representada’, ‘me ha acompañado’”. En esa respuesta de “afecto”, encontraron la ilusión para continuar y ampliar su proyecto.

Humanizar la filosofía

Paula e Inés emplean el método deductivo para sus podcasts. Es decir, de teorías generales, parten hacia interpretaciones particulares. Eso es así porque trabajan “con tesis doctorales que parece que están escritas para que no se lean”, explican, “con conceptos que intentamos bajar al suelo, a la vida cotidiana de la gente”. Ahí entran los libros que recomiendan y emplean para ejemplificar la temática que hayan escogido para el episodio. “Nosotras tendemos un puente entre la filosofía y la literatura”, indica Paula, y emplean las novelas y los libros para hablar de conceptos filosóficos que, de otra manera, “sería muy complicado explicar”.

En Punzadas Sonoras “leemos libros como unas locas”, pero “no damos clases sobre Platón ni Aristóteles”. Un eslogan que bien vale una comunidad de seguidores que vibran con la publicación de cada nuevo episodio. Las temáticas de sus capítulos varían entre la amistad, el dolor, el urbanismo ligado a las emociones, el espacio, la geografía del afecto, la infancia, la muerte o la hermenéutica.

Este sábado han realizado su primer pódcast en directo. Entre los “nervios” y el “terror” de enfrentarse a un público en movimiento, Paula e Inés han participado en el calendario de actividades de la II Feria del Libro de Arganzuela. “Empezar a hacer directos es dar un pasito más y éste no es el único que tenemos planeado para este año”, afirman.

“La veinteañera intensa”

Paula e Inés también organizan talleres de lectura. Escogen a un autor o autora, una temática y profundizan sobre ellos. Su primero giró en torno a Annie Ernaux, Premio Nobel 2022 y una apoteosis para los jóvenes lectores que han encontrado en la escritora francesa un reducto de locura amorosa y de rechazo a todo sentimiento racional. Una intensidad propia de una mujer que hizo de su vida una obra literaria. Sin embargo, Paula rechaza la etiqueta de “veinteañera intensa” que precede a las jóvenes que hacen de Pura pasión o Perderse su personalidad. “Gana el Nobel y parece que todas son lectoras mega emocionales, me pregunto qué hubiera pasado si el premio hubiese ido a un escritor con lectores jóvenes, si se les hubiese aplicado la etiqueta de intensos también a ellos”, argumenta.

Para Inés, la intensidad viene “del sentimiento de decir, ‘madre mía, está hablando de mí'. Una conexión con la literatura en la que se genera un acto de reconocimiento, de emoción. Para Punzadas Sonoras, sin embargo, la mejor Annie Ernaux es la sociológica: su aborto, su relación familiar y el peso de su clase social. Ambas coinciden, además, en que internet se ha convertido en una especie de “faro literario”, un rol en el que las redes sociales son “prescriptoras” de las lecturas del momento.

De cara al Día del Libro y Sant Jordi, se animan a recomendar un par de obras: Personajes desesperados, de Paula Fox, La España de las piscinas, de Jorge Dioni López, Cuaderno de Campo, de María Sánchez y Agostino, de Alberto Moravia. Con un pódcast en crecimiento y con amplia presencia en redes, Punzadas Sonoras demuestra que a las nuevas generaciones no sólo les interesa el consumo audiovisual de las aplicaciones.