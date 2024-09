El biopic musical nominado a ocho Óscars que ya está disponible en plataformas digitales

Portadas de dos CD de Elvis Presley (Shutterstock España)

El nombre de Elvis Presley lleva afianzado en la sociedad desde su primera canción, “That’s All Right”, que revolucionó las todas las radios en 1954. Hace unos años, su nombre volvió a brillar, pero esta vez en la gran pantalla gracias a la película “Elvis” de Baz Luhrmann, que se estrenó en 2022. El filme ofrece una mirada diferente a la vida del icónico cantante, ha sido estrenado recientemente en plataformas de streaming.

Aunque, el director de la película, Baz Luhrmann, es conocido por su estilo particular, caracterizado por una exuberancia visual y narrativa, “Elvis” marca un enfoque distintivo y reverencial hacia la figura del conocido como el “Rey del Rock and Roll”. A diferencia de lo que podría esperarse, no es un musical convencional al uso. Aunque incluye canciones del legendario cantante, estas no son utilizadas simplemente para entretener, sino que marcan puntos cruciales en la vida del personaje. Según Fotogramas, se trata de un recorrido introspectivo e histórico, que explora las profundidades de una América llena de contradicciones.

Este enfoque permite al director jugar con texturas narrativas y adaptaciones de época para hacer un retrato intenso del protagonista, abarcando desde la inocencia hasta la decadencia de su fama. Esto es, la película logra no solo quedarse en la extravagancia y kitsch asociado a la figura pública, sino que profundiza en la humanidad y vida del personaje.

Ocho nominaciones al óscar

El contexto en que la película de Luhrmann emerge también es significativo. La industria cinematográfica actual apuesta por biopics musicales, un género revitalizado debido al éxito de “Bohemian Rhapsody”. Sin embargo, los biopics de estrellas femeninas no han alcanzado la misma repercusión que sus contrapartes masculinas, según destaca Fotogramas en un artículo. En este entorno competitivo y con riesgo creciente, “Elvis” sobresale por su enfoque único y su audaz representación, lo que podría consolidar su lugar no solo como una película más, sino como una pieza esencial en el cine contemporáneo.

Parte del éxito de este film se debe a las actuaciones de Austin Butler, quien reencarna a Elvis Presley, y Tom Hanks, que interpreta a un narrador villano omnisciente. La película, aunque no recibió ningún Óscar, fue nominada hasta en ocho categorías, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor Principal para Austin Butler. Sin embargo, no hay duda de que esta producción ha sido destacada por su riesgo artístico y su acierto en presentar una imagen fiel y poderosa de la leyenda musical.

Dónde está disponible “Elvis”

Desde su estreno, “Elvis” no solo ha captado la atención de los críticos, sino también de una audiencia amplia que ha encontrado en la película una forma de revivir el legado de Presley. La habilidad de Baz Luhrmann para capturar la esencia del “Rey del Rock and Roll” y transmitirla con la intensidad emocional y visual que caracteriza su estilo es uno de los puntos fuertes, que convierte al film en una exquisitez visual.

Así, la película, que hasta ahora estaba disponible en dos plataformas digitales, acaba de llegar a una tercera: Netflix. Hasta el momento solo estaba disponible en Amazon Prime y HBO Max, ahora Max.