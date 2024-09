De qué va ‘The Brutalist’, la película protagonizada por Adrien Brody (de más de tres horas de duración) que podría alzarse con el León de Oro

Adrien Brody, en el photocall de 'The Brutalist' en el Festival de Venecia este domingo 1 de septiembre. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Tras un verano de escasa ensoñación en la taquilla, el Festival de Venecia ha sido el encargado de escribir la primera página de la rentrée cultural. Hasta este sábado, la ciudad italiana de los canales y el carnaval acoge algunas de las propuestas cinematográficas más jugosas del año. Entre sus candidatas a alzarse con el máximo galardón, el León de Oro, está la primera cinta en inglés de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado, un drama austero protagonizado por Tilda Swinton y Julianne Moore.

Bitelchús, Bitelchús, Joker: Folie à Deux, Babygirl, Queer, Wolfs, Maria... los títulos son muchos pero, de momento, la crítica parece haber escogido a su favorita (una cinta que no viene exenta de polémica). Las tres horas y media de duración de The Brutalist son suficientes para considerarla como la gran candidata del certamen, incluso si su creador prefiere que el grueso discursivo se enfoque en algo que no sea su running time. El joven director estadounidense Brady Corbet comenzó como actor en el cine independiente americano, participando en películas como el remake de Funny Games, Martha Marcy May Marlene o Simon Killer.

Ahora pasa al otro lado de la pantalla para presentar una obra magnánima (que no es la primera película que muestra en la Biennale). Su debut como director en 2015, La infancia de un líder, le valió el premio Luigi De Laurentiis a la mejor ópera prima y el premio Horizontes al mejor director, y Vox Lux, de 2018, compitió por el León de Oro, un galardón que se asoma a los brazos de su The Brutalist. ¿De qué trata esta película protagonizada por Adrien Brody que se llevó una ovación de 12 minutos en Venecia?

Adrien Brody y Felicity Jones en una escena de 'The Brutalist'

The Brutalist es un drama inmigratorio que habla del fraude del sueño americano. La historia ahonda en 40 años en la vida de László Tóth (Adrien Brody), un arquitecto judío nacido en Hungría que sobrevivió al Holocausto y que, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, emigró a Estados Unidos con su mujer, Erzsébet (Felicity Jones). Al principio, László soporta la pobreza y la indignidad, pero pronto consigue un contrato con un misterioso y adinerado cliente, Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), que cambiará el curso de su vida. Mientras László comienza a construir el edificio brutalista de sus sueños, un fatídico incidente hace que todo dé un giro inesperado.

“Es una tontería hablar de la duración”

Está siendo, de momento, la película más comentada y alabada. The Brutalist se postula como clara vencedora al León de Oro, pero una de sus características más comentadas dentro y fuera del circuito de la Biennale es su duración. “Esta película hace todo lo que nos dicen que no podemos hacer”, declaró Brady Corbet durante la rueda de prensa. “Creo que es una tontería hablar de la duración, porque es como criticar un libro por tener 700 páginas en lugar de 100″, añadió. Continuó diciendo que, para él, se trata más de “cuánta historia hay que contar”.

“Quizá lo próximo que haga dure 45 minutos y se me debería permitir hacerlo. Todos deberíamos poder hacerlo. La idea de que tenemos que encajar en una caja es bastante tonta”, dijo en relación a las tres horas y media que dura su cinta presentada al certamen. “Deberíamos haber superado eso, estamos en 2024. Como dijo una vez Harmony Korine, el cine está atascado en el canal del parto. Y estoy de acuerdo con él, así que deberíamos ayudarlo a salir”, apostilló.

Brady Corbet y Mona Fastvold en el photocall de 'The Brutalist' en el Festival de Venecia. REUTERS/Louisa Gouliamaki

A Corbet se le saltaron las lágrimas varias veces durante la rueda de prensa, y en un momento dado, dijo: “Ha sido una película increíblemente difícil de hacer. Hoy estoy muy emocionado porque he estado trabajando en ella durante siete años y me ha parecido muy urgente cada día durante la mayor parte de una década. Estoy muy agradecido a todos los que han pasado tres horas y media con ella”.

Los críticos que ya la han podido ver no sólo destacan su épica, también la excelsa interpretación de un Brody que se postula para obtener su segundo Oscar tras haberse alzado con el premio a ‘Mejor actor protagonista’ con El Pianista (2003). Brody recurrió a su madre, la fotógrafa Sylvia Plachy, para buscar inspiración para su personaje, y afirmó que su László Tóth es un personaje “con el que sentí un parentesco y una comprensión inmediatos”.

Plachy “huyó de Hungría en 1956 durante la revolución húngara, fue una refugiada y emigró a Estados Unidos, y al igual que László, empezó de nuevo y persiguió el sueño de ser artista”, contó Brody en la rueda de prensa de The Brutalist en Venecia. “Entiendo mucho las repercusiones de eso en su vida y en su trabajo como artista, lo que creo que es un maravilloso paralelismo con las creaciones de László y cómo evolucionan con la psicología de posguerra”.

La película cuenta en su reparto con Joe Alwyn, Alessandro Nivola, Jonathan Hyde, Isaach De Bankolé, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird y Peter Polycarpou. Además de dirigir la película, Corbet también ha coescrito el guion junto a su mujer Mona Fastvold (Dobles Parejas).

Una escena de 'The Brutalist'