Una temporada por cada libro: así será la nueva serie de Harry Potter de Max

(Warner Bros.)

Hogwarts vuelve a abrir sus puertas en 2025. La vicepresidenta de Warner Bros Discovery para España y Portugal, Rosa Tévar, ha revelado en la presentación de Harry Potter: La Exposición en Barcelona, las últimas novedades de la serie que la plataforma Max estrenará próximamente.

Harry Potter volverá como protagonista en una nueva ficción que promete ser más fiel a la obra literaria que las películas. La serie contará con siete temporadas, una por cada libro, lo que ayuda a un mayor desarrollo de la historia que las cintas. Según Tévar, cada temporada “adaptará fielmente cada uno de los siete libros de la saga”. Previsiblemente, se estrenará entre 2025 y 2026, y se emitirá durante 10 años consecutivos.

Aunque esta serie será un añadido a las ocho películas que cuentan la historia del joven mago, cuyo salto a la gran pantalla fue en 2001 con el estreno de la primera entrega Harry Potter y la Piedra Filosofal, desde la compañía han aclarado que el elenco será diferente al original que dio vida a los personajes en la gran pantalla.

Presupuesto equivalente al de Juego de Tronos

Hace unos meses que HBO dejó claro que no iba a escatimar en gastos, y que la nueva serie de Harry Potter sería una superproducción de la plataforma. Casey Bloys, CEO de HBO, ya aclaró que esta ficción iba a estar a la altura de otras superproducciones propias como Juego de Tronos o La Casa del Dragón en cuanto a presupuesto.

En el evento celebrado en Barcelona, la vicepresidenta ha declarado que la nueva exhibición en Barcelona, que abre mañana, será perfecta para familias y para todo tipo de público, fortaleciendo aún más la continua popularidad de la serie. HBO Max ha añadido a su catálogo en España las ocho películas de Harry Potter, junto con las tres de Animales Fantásticos. Además, la plataforma ofrece acceso al especial titulado Harry Potter: Regreso a Hogwarts, que presenta el esperado reencuentro de los actores principales y se estrenó en enero de 2022.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Hace más de un año que HBO confirmó el lanzamiento de esta producción, y quedan todavía otro año más hasta su estreno. El proyecto aún se encuentra en fase de desarrollo, y no se han desvelado detalles de la producción ni de la elección de los actores que darán vida de nuevo a los protagonistas Harry, Ron y Hermione, entre otros.

Imagen de 'Harry Potter', la serie que prepara Max

Lo que sí se sabe actualmente es quiénes van a ser director y guionista de la producción. La compañía nombró a Francesca Gardiner, conocida por su trabajo en Succession, La materia oscura y Killing Eve, como showrunner y productora ejecutiva. Por otro lado, Mark Mylod, también reconocido por su labor en Succession, así como por su contribución en Juego de Tronos y The Last of Us, será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie.

Aunque no han salido a la luz demasiados detalles, sí se puede confirmar que la plataforma Max está totalmente volcada en este proyecto, y en sacar adelante una serie que esté a la altura de los libros de la autora J.K. Rowling.