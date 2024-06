La nueva serie de ‘Harry Potter’ ya tiene director y guionista

Imagen de 'Harry Potter', la serie que prepara Max

HBO, en colaboración con Warner Bros. Television, ha nombrado a Francesca Gardiner y Mark Mylod como las cabezas visibles de la nueva serie original de Harry Potter, actualmente en desarrollo. Gardiner, reconocida por su trabajo en Succession y La materia oscura de HBO, así como en Killing Eve, asumirá el papel de showrunner y productora ejecutiva. Por su parte, Mylod, también de Succession y conocido por su trabajo en Juego de Tronos y The Last of Us, será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie.

La serie, que será una adaptación fiel de los icónicos libros Harry Potter de la autora J.K. Rowling, quien también será productora ejecutiva, promete capturar la esencia de las novelas que han fascinado a millones de lectores durante más de veinticinco años. HBO Max, en plena expansión global, será la plataforma de estreno de esta esperada producción, que contará con un nuevo elenco, llevando la magia del mundo de Harry Potter a una nueva generación de fanáticos.

Cada temporada de la serie mostrará las extraordinarias aventuras de Harry Potter por medio de una narrativa rica en detalles y personajes que los seguidores ya conocen y aman. Esta nueva adaptación aspira a presentar una versión fresca de la historia, mientras que las clásicas y apreciadas películas originales de Harry Potter continuarán siendo un pilar de la franquicia y estarán disponibles para los aficionados en todo el mundo. El proyecto de la serie está siendo escrito y producido por Francesca Gardiner, quien aportará su experiencia y talento para asegurar que la adaptación se mantenga fiel al espíritu de los libros. Mark Mylod será una figura clave no solo en la producción, sino también en la dirección de varios episodios, aportando su característico estilo visual y narrativo que ha destacado en sus trabajos anteriores para HBO.

Un nuevo equipo de magos

La producción ejecutiva estará a cargo de un equipo de élite. Además de J.K. Rowling, la serie contará con la participación de Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, así como de David Heyman de Heyday Films, quien ha estado involucrado en la producción de las películas originales de Harry Potter. Esta asociación asegura que la serie no solo tendrá una dirección creativa sólida, sino también una continuidad con los estándares que los fanáticos esperan de cualquier producción relacionada con el universo de Harry Potter.

En resumen, la nueva serie de Harry Potter en HBO promete ser una adaptación fiel y cautivadora de los adorados libros de J.K. Rowling. Con Francesca Gardiner y Mark Mylod al timón, respaldados por un equipo de producción experimentado y comprometido, esta serie está destinada a convertirse en un fenómeno global, atrayendo tanto a una nueva generación de espectadores como a los fanáticos de toda la vida. La serie, que se estrenará en HBO Max, busca expandir el legado de Harry Potter mediante una narrativa emocionante y personajes entrañables, mientras que las películas originales seguirán disponibles para recordarnos de dónde comenzó toda esta magia.