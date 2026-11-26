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Madrid, 26 nov (EFE).- Un tripulante de un barco cargado de petróleo ha muerto y seis más han resultado heridos leves este jueves de madrugada tras el hundimiento de la embarcación, que transportaba alrededor de 1,2 millones de litros de crudo, a unas 25 millas náuticas de Ibiza, ha informado el 112 de las Islas Baleares.

De los 17 tripulantes que viajaban a bordo del barco, siete de ellos han sido trasladados a Ibiza. Entre se encontraba el marinero fallecido, quien ha sido evacuado al Hospital Can Misses, donde se ha confirmado la muerte.

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El resto han sido desembarcados en el aeropuerto de Ibiza, donde han sido atendidos por ambulancias del SAMU 061 y, posteriormente, han sido trasladados al Hospital Can Misses y a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Todos han presentado heridas leves y la principal afección es la hipotermia, ha detallado en un comunicado el 112.

De los 10 tripulantes restantes, cinco han sido trasladados a Valencia y los otros cinco han quedado "en buen estado" a bordo de una embarcación de rescate que intervino en la emergencia por su proximidad a la zona.

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En las labores de rescate han participado tres helicópteros de Salvamento Marítimo procedentes de Palma, Valencia y Tarragona, así como varios barcos de este mismo organismo y otros barcos mercantes que se encontraban cerca de la zona.

El barco que se ha hundido es el Med Emre, que navegaba bajo la bandera de Malta desde Algeciras hasta Barcelona. Era un barco de transporte de productos químicos que navegaba con cerca de siete mil toneladas métricas de combustible (1,2 millones de litros).

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Ante este escenario, la Dirección General de Marina Mercante ha activado el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marítima en el nivel dos. Asimismo, el Gobierno de Baleares, a través de la Dirección General de Emergencias e Interior, ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de las Islas Baleares (PLATERBAL) en el nivel cero.

En las próximas horas se evaluarán los posibles efectos del hundimiento, debido al vertido de combustible. Por este motivo, Salvamento Marítimo ha movilizado al barco Clara Campoamor, especializado en la gestión de derrames contaminantes. Además un avión de Salvamento Marítimo sobrevolará la zona. EFE

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