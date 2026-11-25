Washington, 24 nov (EFE).- Los Dallas Mavericks se impusieron este martes a los Denver Nuggets por 101-120 y siguen invictos en la NBA Cup, mientras que los Detroit Pistons derrotaron a los Orlando Magic por 86-104 para reavivar sus opciones a la fase final.
A falta de un partido de la fase de grupos, los Mavericks (3-0) encabezan el Grupo A del Oeste y tienen un pie y medio en los cuartos de final. Los Nuggets (2-1) son ahora segundos.
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Cooper Flagg, con 24 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias, lideró el triunfo de los Mavericks en Denver. Los Mavericks, con siete jugadores por encima de los 10 puntos, dominaron el rebote (63 a 48), las asistencias (31 a 22) o los robos (13 a 6).
También dominaron la pintura (68 a 38 puntos) el contraataque (35 a 7), los puntos tras pérdidas (26 a 12) y el banquillo (47 a 30). Naji Marshall y P.J. Washington aportaron 14 puntos cada uno y Daniel Gafford y Caleb Martin 13 cada uno.
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Para Denver, con porcentajes de acierto muy bajos, Jamal Murray terminó con 20 puntos y el Nikola Jokic terminó con 18 puntos y 11 rebotes.
Por su parte, los Pistons (2-1) se reengancharon a la NBA Cup con su victoria sobre los Magic (3-1), que siguen líderes del Grupo A del Este, pero ya no dependen de sí mismos para pasar a cuartos de final, con los Toronto Raptors (2-1) también metidos en la pelea.
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Sin Cade Cunningham, baja de último minuto con molestias en la rodilla derecha, Isaiah Joe anotó 21 puntos para los Pistons y Daniss Jenkins sumó otros 15 puntos y 10 asistencias.
Desmond Bane con 21 puntos y Franz Wagner con 20 lideraron a los Magic.
La fase de grupos de la cuarta edición de la NBA Cup concluirá este viernes, cuando quedarán definidos los ocho equipos que disputarán los cuartos de final: los seis primeros de cada grupo y los dos mejores segundos de cada conferencia.
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Como novedad de esta edición, la final se traslada desde Las Vegas al mítico pabellón universitario Hinkle Fieldhouse de Indianápolis. EFE
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