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Madrid, 25 nov (EFE).- La Junta Electoral de Zona de Madrid ha decidido dejar en manos de los presidentes de las mesas electorales la decisión sobre si se puede acudir a votar con camisetas con mensajes como los que defienden la Educación Pública o lemas como 'Me gusta la fruta' después de una primera resolución en la que rechazó las primeras y aceptaba las segundas.

Esta Junta, de la que dependen más de 4.400 mesas electorales en Madrid capital y localidades como Fuenlabrada, Getafe, Pinto o Alcorcón, prohibió el pasado lunes que los electores pudieran votar con camisetas en favor de la educación pública, al considerar que tienen "carácter partidista".

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En cambio, validó que se pudiera usar ropa con el eslogan "Me gusta la fruta", que popularizó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y que usa como un insulto velado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Junta respondía así a la consulta de una persona a quien le ha tocado presidir una mesa electoral en las elecciones del próximo domingo, sobre cómo aplicar el artículo 93 de la Ley Electoral, la LOREG.

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Este precepto señala que ni en los locales electorales ni en las inmediaciones se puede hacer propaganda electoral y que el presidente de la mesa tomará las medidas que estime convenientes.

La consulta planteaba dos ejemplos, para preguntar cómo actuar y si instar al votante a cubrirse antes de ejercer el derecho al voto: un elector que acuda con una camiseta verde en la que ponga "Escuela pública de calidad" y otro que lo haga con una camiseta con el mensaje "Me gusta la fruta".

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En una primera respuesta, enviada desde la dirección de correo electrónico de esta Junta Electoral de Zona, al que ha tenido acceso EFE, recordaba que dentro de los colegios electorales "está prohibida cualquier forma de propaganda electoral y también cualquier mensaje de carácter partidista".

Especificaba que "las camisetas con el mensaje 'Escuela pública de calidad' no pueden admitirse dentro de los colegios, toda vez que tienen carácter partidista al hacer alusión a un conflicto laboral que aún no esta resuelto en la Comunidad de Madrid. Si alguien entra dentro del colegio con esas camisetas han de ponerlo de inmediato en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad".

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Además, apuntaba que "respecto a otros mensajes como 'Me gusta la fruta', aunque son interpretables, en principio no hacen alusión a ningún conflicto ni tienen carácter partidista por sí mismos".

La persona que hizo la consulta pidió entonces una aclaración y reconsiderar la interpretación dada, apuntando a la necesidad de tener un criterio claro y fundamentado para actuar.

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En esta nueva misiva, argumentaba que le es difícil entender por qué se considera partidista el mensaje a favor de la educación pública y no así la expresión "Me gusta la fruta" que, sostiene, "tiene una connotación política igualmente reconocible" porque aunque no menciona literalmente a ningún partido "se identifica ampliamente como una alusión a una persona y una opción política concreta".

A continuación, de nuevo mediante un correo al que también ha tenido acceso EFE la Junta de Zona matiza que "la contestación anterior no constituye un criterio oficial" de este órgano.

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"No obstante, cada presidente de mesa electoral debe velar por la transparencia y neutralidad del proceso electoral, pudiendo para ello tomar las decisiones que considere oportunas en cada momento", responde finalmente esta Junta Electoral.

Las elecciones del próximo domingo coincidirán en Madrid con el conflicto que mantienen abierto los profesores de la educación pública, en huelga desde hace más de un mes, con el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso.

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Hasta ahora, las camisetas verdes por la educación se han vetado en el caso de las personas que ejercen como interventores o apoderados, sin que se haya fijado un criterio concreto respecto a los electores que acuden a depositar sus votos en las urnas. EFE