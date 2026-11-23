23/11/2026 El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, y la alcaldesa de València y cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia, María José Catalá, durante una reunión con representantes del sector cultural, en La Gallera Art, a 23 de noviembre de 2026, en València, Comunidad Valenciana (España). La reunión se enmarca dentro de los encuentros que está manteniendo el Partido Popular de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre (29N). POLITICA Rober Solsona - Europa Press

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El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha afirmado que no está a favor de vetos "en nada, para nada y nunca, en ningún ámbito de la vida y menos en la política", al tiempo que ha abogado por "ensanchar los espacios de libertad" en el ámbito cultural, pero en todas las direcciones, "a izquierda y derecha". "La cultura tiene que incomodar", ha reivindicado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, tras participar este lunes en València en una reunión con representantes del sector cultural, a la que también ha asistido la alcaldesa de València y cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia, María José Catalá, entre otros representantes 'populares', al ser preguntado por el veto ideológico de Vox en las ayudas al cine.

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Sémper ha explicado que el PP propone que la cultura "se puede conjugar en muchas materias, pero sobre todo de muchas maneras". "Se trata de jugar en términos de libertad y de transgresión. La cultura tiene que incomodar. Las instituciones culturales tienen que incomodar, ojo, a izquierda y derecha. Aquí no vale una cláusula oculta entre determinadas políticas de izquierda que aceptan la cultura siempre y cuando me dé la razón. No, no, libertad. Y ensanchar los espacios de libertad", ha expuesto.

Preguntado por si el PP cedería el Ministerio de Cultura a Vox tras las elecciones en caso de tener que pactar ambas formaciones para poder gobernar, el vicesecretario de Cultura ha abogado por ser "humilde" y "prudente" en este sentido y ha pedido esperar "a que los españoles voten el 29 de noviembre antes de repartir ministerios".

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"Yo no renuncio, no tengo por qué hacerlo y no lo voy a hacer aquí, a la ambición de que el PP tenga mayoría absoluta o tenga un resultado extraordinario que nos permita gobernar en solitario. Ahora bien, también entenderán que yo reniego también de esa norma en virtud de la cual el Partido Popular solo puede gobernar cuando tiene mayoría absoluta", ha argumentado.

Por ello, Borja Sémper ha remarcado que los 'populares' aspiran a "una mayoría suficiente que nos permita gobernar en solitario", pero ha matizado que, "evidentemente", no están "condenados a gobernar solo con mayoría absoluta". "Tendremos que llegar a pactos con otras formaciones políticas, como sucede en otros lugares de España donde hemos ofrecido estabilidad y buen gobierno", ha ejemplificado.

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