19/11/2026 La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la segunda jornada de Metafuturo 2026, en el Ateneo de Madrid, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Este evento, organizado por Atresmedia, reúne a expertos en cuestiones fundamentales como democracia, desinformación y algoritmos en la era de la inteligencia artificial. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

Guardar

La ministra de Defensa y 'número dos' del PSOE por la lista de Madrid en las elecciones generales, Margarita Robles, ha entrado en campaña en redes sociales con un vídeo en el que defiende los derechos de las mujeres conseguidos con gobiernos progresistas y ha bromeado con el término 'pájara' que utilizó el presidente Pedro Sánchez en una conversación privada con el exministro José Luis Ábalos. "La verdad que está guapo, menudo pájaro", ha ironizado.

En concreto, la referencia a la que hace mención Robles se refiere a una conversación en un chat privado que tuvo lugar en 2020 entre Sánchez y Robles, en el que el jefe del Ejecutivo le llamó "pájara" y aseguraba que ésta "dormía con el uniforme" después de que la ministra se desmarcara de la confrontación contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

PUBLICIDAD

En el vídeo publicado en la cuenta del PSOE de Madrid, Robles se ha hecho eco de la entrevista de Sánchez en la revista 'Lecturas', subrayando que el candidato socialista a la reelección "no conquista a las mujeres con las revistas del corazón", sino que les da derechos.

"En España todos los avances para las mujeres se han conseguido únicamente con los gobiernos socialistas. Vox y PP representan la involución, pero nosotras, las mujeres, les plantamos cara", ha defendido la ministra.

PUBLICIDAD

Según Robles, un próximo gobierno con ultras, como el que ya hay en otros países, "asusta", y ha resaltado la importancia de que "defender los derechos de las mujeres, es defender la paz".

La ministra de Defensa también ha hecho un alegato a defender la soberanía de España "frente a esos que se dicen patriotas", sin citar a ningún dirigente concreto, que "se quieren plegar siempre a los derechos de otras potencias".

PUBLICIDAD

No obstante, en el vídeo se puede ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que en España se ve con admiración a EEUU y también salen imágenes de Abascal con Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Por último, Robles ha señalado que en las elecciones del 29 de noviembre "nos jugamos los derechos de las mujeres y nos jugamos la paz, la paz contra la barbarie".

PUBLICIDAD