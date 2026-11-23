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Palencia, 23 nov (EFE).- La Comisaría de la Policía Nacional de Palencia está siendo inspeccionada por técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) después de haber sido atacada con el lanzamiento de cócteles molotov, que no han provocado daños personales.

El entorno del recinto policial está acordonado y la calle Pedro Berruguete está cortada al tráfico como consecuencia de que en el entorno han localizado una mochila que contenía más artefactos, según ha explicado a EFE fuentes de la investigación y de la Subdelegación del Gobierno.

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El lanzamiento de esos objetos incendiarios ha provocado un pequeño fuego en el exterior del recinto, donde ya ha comenzado la investigación policial para tratar de esclarecer lo ocurrido e identificar al autor o autores del ataque.EFE

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