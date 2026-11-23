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Madrid, 23 nov (EFE).- Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 1,6 % en octubre respecto al mismo mes de 2025 y alcanzaron los 34,7 millones, la cifra más alta para este mismo mes de toda la serie, según ha apuntado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, los precios de los hoteles españoles se encarecieron un 7,4 % en tasa anual, su mayor aumento desde noviembre de 2024, y acumulan 64 meses al alza.

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En concreto, los hoteles facturaron 130,4 euros de media por habitación ocupada, un 7,9 % más que en el mismo mes del año anterior. EFE

(Infografía)