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Madrid, 23 nov (EFE).- La jornada electoral del próximo domingo, 29 de noviembre, estará marcada por la llegada de un frente que dejará lluvias en Galicia y en las comunidades cantábricas, sin descartarse en otras zonas del oeste, centro y sur peninsular, ha avanzado en el pronóstico, Rubén Del Campo, portavoz de la Aemet.

Aunque en principio no se esperan precipitaciones que puedan dar lugar a una "situación adversa", Del Campo ha explicado que persiste una elevada incertidumbre sobre las zonas donde lloverá, aunque las precipitaciones serán más probables en el norte y noroeste peninsular.

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En cuanto a las temperaturas, se situarán en torno a los valores normales para esta época del año, por lo que, según Del Campo, "hará frío, pero sin extremos".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) insiste en la incertidumbre de la previsión a varios días vista, especialmente sobre las zonas que podrían verse afectadas por las lluvias durante la jornada electoral. EFE

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