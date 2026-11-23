Guardar

Madrid, 23 nov (EFE).- Los modelos de inteligencia artificial pueden simular empatía y hasta afecto hacia quienes están interactuando con ellos, pero conviene no confundir sus respuestas con emociones, según la directora del Observatorio del Impacto Social y Ético de la IA, Idoia Salazar. "Ninguna te quiere; solo te calcula".

El peligro no reside en que una IA se vuelva humana de repente, sino en tratarla como tal y olvidar que al otro lado solo hay matemáticas y cálculos, ha manifestado Idoia Salazar en una entrevista con EFE, en la que se anticipa a la próxima integración de los 'asistentes universales' en la vida cotidiana y los riesgos de que generen una dependencia excesiva, una pérdida de autonomía o una manipulación emocional.

PUBLICIDAD

Idoia Salazar publica "Ya están aquí. El desafío humano en la era de los asistentes universales de IA" (Editorial Ariel), un libro en el que repasa cómo la IA se ha convertido en una tecnología capaz de ejecutar acciones, y el salto cualitativo que va de los modelos de lenguaje y los 'chatbots' conversacionales hasta la IA 'agéntica' y los 'gemelos artificiales'.

La autora plantea la obra como una brújula ética y práctica ante ese cambio de paradigma, en el que la tecnología ha dejado de ser una herramienta pasiva de consulta para convertirse en un 'agente' con capacidad de planificar, ejecutar y decidir en nombre de las personas.

PUBLICIDAD

"Una mañana despertarás y tu día ya habrá empezado sin ti, porque una inteligencia ya habrá reorganizado tu agenda, habrá respondido mensajes y habrá preparado decisiones en tu nombre", asegura.

Idoia Salazar preside el Observatorio del Impacto Social y Ético de la IA -rebautizado recientemente como Fundación OdiseIA4Good-, dirige la cátedra internacional 'IA generativa; retos y riesgos', participa en varios grupos de trabajo sobre la IA vinculados al World Economic Forum y la ONU, y ha colaborado con el Gobierno en el desarrollo de varias iniciativas relacionadas con esta tecnología.

PUBLICIDAD

"Aunque la IA simula cercanía, al otro lado solo opera el cálculo matemático", mantiene Idoia Salazar, quien ha incluido en su trabajo una 'guía de bolsillo' para mantener la libertad individual y asegurar que la tecnología sirva como un apoyo y nunca como un reemplazo de la voluntad humana.

La 'guía' incluye varios consejos, entre ellos el de delegar en la tecnología tareas, nunca propósitos; desconfiar del 'sí' eterno; proteger la voz y la imagen; ejercitar el músculo cerebral -porque toda capacidad que se deja de usar se acaba debilitando-; 'tocar la realidad' -reservar cada día algún espacio que no pueda ser vivido por delegación- y conservar el 'botón rojo' -poder desconectar la tecnología sin que la vida deje de funcionar-.

PUBLICIDAD

Salazar mantiene que, igual que surgieron los gimnasios físicos para ejercitar los músculos que ya no se usaban tanto debido a la mecanización, será necesario crear 'gimnasios mentales' para evitar que se atrofie el criterio humano y la agilidad en la toma de decisiones en un entorno donde los 'asistentes universales' van a asumir muchas tareas.

Y plantea que en diez años ya nadie discutirá si la IA transforma la vida humana ni si estará presente en el trabajo, la educación, la salud o la política, sino qué tipo de presencia tendrá, quién la gobernará y "qué sucederá con nuestra idea de humanidad cuando la inteligencia deje de ser un atributo exclusivamente humano para convertirse en un entorno permanente".

PUBLICIDAD

La integración de los 'asistentes universales' va a suponer una transformación educativa, laboral y social, y según Idoia Salazar nadie debería empezar a usar esos 'gemelos' sin la adecuada alfabetización digital, por lo que propone un 'carnet evolutivo y habilitador' que vaya desbloqueando funciones de la IA según el grado de madurez y de conocimiento que vaya demostrando cada usuario.

Frente a quienes alertan de que la IA puede agrandar las brechas ya existentes, la experta mantiene durante la entrevista que pueden precisamente servir para reducirlas, debido a la facilidad de uso con lenguaje natural, bajo coste y capacidad para ayudar a personas mayores, vulnerables o con discapacidad.

PUBLICIDAD

Pero alerta del riesgo de delegar en exceso decisiones personales o de establecer vínculos emocionales o relaciones de dependencia con asistentes "que están disponibles permanentemente, que parecen comprendernos y que nunca se cansarán de escucharnos".

Idoia Salazar aboga, para evitarlo, por incorporar herramientas de control, como los avisos periódicos que recuerden que se está interactuando con una máquina, la posibilidad de limitar las decisiones delegadas y la incorporación de sistemas de doble autenticación para operaciones sensibles, como los pagos.

PUBLICIDAD

"Sí a la normalización de la IA; no a su uso indiscriminado: Sí a aprender a utilizar la inteligencia artificial, pero sin perder las capacidades humanas que nos permiten desenvolvernos de forma autónoma", ha aseverado, para concluir que la falta de educación y de formación en esta materia puede ser un riesgo mayor que el de la propia ausencia de regulación.

Porque uno de los mayores riesgos de la IA es el de la manipulación inconsciente, de que un asistente persuada, oriente erróneamente o amplifique una narrativa sesgada o induzca a realizar una acción concreta, ha advertido la autora, y ha recordado que detrás de los sistemas hay empresas u organizaciones con intereses concretos, "y esa perspectiva no hay que perderla nunca". EFE

PUBLICIDAD

(Recursos de archivo en EFEServicios 8021422371)