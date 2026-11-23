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Barcelona, 23 nov (EFE).- El escritor Eduardo Mendoza se ha convertido este lunes oficialmente en el "padrino" de la Casa del Llibre de Passeig de Gràcia, donde ya luce tras las cajas una placa en homenaje al escritor, del que este año se ha publicado una edición especial de 'La ciudad de los prodigios' por su cuarenta aniversario.

"Es un honor. Me vincula con esta librería y supongo que ahora cada año traeré un huevo de chocolate por Pascua", ha bromeado el autor barcelonés, quien ha reconocido no saber bien qué compromisos le tocaba asumir "como padrino".

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El premio Cervantes ha destacado que la de Passeig de Gràcia "es más que una librería, es una casa del libro", y ha recordado unos versos de Christian Johann Heinrich Heine en los que el poeta alemán afirma que "si tienes un libro estás en casa. Estés donde estés".

Mendoza ha valorado además la "ilusión" de comprar y regalar libros y ha mostrado su predilección por la compra física frente a internet.

El director general de Casa del Libro, Javier Arrevola, acompañado por el presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Creuheras, ha recordado que la librería es la más grande de Cataluña y que la cadena cuenta con hasta 13 establecimientos en territorio catalán y 78 en toda España.

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"Y nuestra apuesta es seguir abriendo librerías en Cataluña", ha apuntado Arrevola, quien ha recordado que la librería apadrinada desde hoy por Mendoza tiene 150.000 libros.

"En 1999, fuimos pioneros en abrir una librería en pleno Passeig de Gràcia. Es culturalmente un acto de valientes con las dificultades del sector del libro ponerse a competir, como humildes libreros, con los grandes del lujo", ha afirmado.

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Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943), que ocupa un lugar fundamental en la tradición de los grandes novelistas de la ciudad desde 'La verdad sobre el caso Savolta' o 'Sin noticias de Gurb', fue el más vendido el último Sant Jordi con 'La intriga del funeral inconveniente' (Seix Barral). EFE

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