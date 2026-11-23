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Madrid, 23 nov (EFE).- El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, ha declarado ante el juez que los pagos que recibió de Víctor de Aldama estaban vinculados a la colaboración de este comisionista con el instituto armado y contaban con autorización de sus superiores.

Villalba, a quien la Fiscalía ha pedido procesar por presuntos pagos que habría recibido de Aldama supuestamente a cambio de dar protección a la trama, ha declarado este lunes como investigado a petición propia ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

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Según han indicado fuentes jurídicas, ha explicado que Aldama era el "mejor colaborador de la Guardia Civil" y que también hacía favores a este cuerpo, pagando desde cacerías hasta gastos de la feria de Sevilla. El instituto armado le devolvía estos favores, como hizo al poner un chófer para asistir a un partido de Champions en París, según el relato de este investigado.

Dentro de la misma colaboración por parte de Aldama -condenado a cuatro años y medio de cárcel en la parte ya juzgada del caso Koldo- se incluía la obtención de teléfonos seguros, pagados por el propio comisionista. Estos pagos y la entrega de teléfonos contaban con la autorización de un general y un teniente coronel, según Villalba.

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Villalba también ha relatado que Aldama habría llegado a colaborar con María Gámez, exdirectora de la Guardia Civil, e hizo un viaje con ella, según las fuentes consultadas por EFE.

En cambio, este investigado no ha querido profundizar en su relación con Claudio Rivas, socio de Aldama investigado en varias causas de fraude en hidrocarburos, y tampoco ha aclarado si se pagan fondos reservados con billetes de 500 euros.

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Según el comandante, también Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos (ambos en prisión por corrupción en contratos de mascarillas), colaboraba con el instituto armado, y ha considerado probable que pudiese cobrar de fondos reservados, apuntan las fuentes.

Villalba, que fue agregado de Interior en la embajada de España en Venezuela y miembro de la unidad de lucha antiterrorista UCE 2. fue detenido en marzo de 2024, en los inicios del caso Koldo, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, cuando llevaba encima 4.835 dólares repartidos en 1.724 billetes de entre 1 y 10 dólares, según el sumario de la causa.

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Más de dos años después, la Fiscalía ha pedido procesarle en la parte del caso que continúa en la Audiencia Nacional. El juez, que aún debe decidir el procesamiento, le ha permitido declarar únicamente sobre los presuntos pagos de Aldama, aunque rechazó pedir a Interior que certificase si entre 2017 y 2023 se autorizó a Villalba a recibir o gestionar fondos reservados.

Este guardia civil está investigado por haber recibido, presuntamente, pagos recurrentes del comisionista -que admitió haberle entregado alrededor de 25.000 euros-, "con una periodicidad mensual" de 1.000, 3.600 y 2.000 euros, según la Fiscalía, que tiene "documentado" el primer pago en 2021 y que le achaca también haber dotado a la supuesta trama de "una línea segura de comunicación".

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En el juicio contra Ábalos -condenado a 24 años y 3 meses de cárcel- Villalba se acogió a su derecho a no declarar, mientras que Aldama, que se sentaba en el banquillo, sostuvo que tanto el exministro como su exasesor disponían de un teléfono desechable, que no encriptado, que denominaban "cafés" y que había facilitado el comandante Villalba. EFE