Guardar

Madrid, 20 nov (EFE).- Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UDU) ha lamentado este viernes que el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo celebrado anoche dejara fuera los "principales problemas" del sector agrario.

En una nota de prensa, la organización ha denunciado que el debate pasó "por alto" la rentabilidad de las explotaciones, los costes de producción, el relevo generacional y el futuro del medio rural.

PUBLICIDAD

Unión de Uniones ha reconocido, no obstante, que la única mención expresa al sector primario llegó de la mano de Sánchez durante el bloque económico.

La organización ha considerado "especialmente llamativo" que ninguno de los dos candidatos abordara la futura Política Agraria Común (PAC) ni el próximo presupuesto europeo, cuando el Consejo Europeo extraordinario del 26 y 27 de noviembre tiene previsto debatir en Bruselas el Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

PUBLICIDAD

Sobre la afirmación de Sánchez, que dijo que quería "romper una lanza" por el sector primario, por llegar en 2025 a 75.000 millones de euros en exportaciones y tener la "renta agraria más alta de la UE", UDU ha matizado que para valorar qué suponen esas cifras, "hay que ver qué parte del valor de las exportaciones llega a los agricultores".

En cuanto a Feijóo, la organización ha señalado que puso la leche y las patatas como ejemplos del encarecimiento de los alimentos, "sin abordar cuánto perciben los productores por esos productos".

PUBLICIDAD

Unión de Uniones ha pedido a los partidos que concreten durante la campaña qué medidas adoptarán para defender la producción agraria, mejorar la rentabilidad de las explotaciones y facilitar el relevo generacional.

También les ha reclamado que expliquen qué presupuesto defenderán en Bruselas y cómo orientarán las ayudas de la futura PAC hacia quienes "más dependen de la actividad agraria". EFE

PUBLICIDAD