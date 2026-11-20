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ELECCIONES GENERALES

El cara a cara Sánchez-Feijóo logró una audiencia media de 10.152.000 espectadores

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(Texto enviado a las 08:57 horas. 330 palabras)

Bolaños afirma que Feijóo fue "faltón y embustero" en el debate y Sánchez "respetuoso"

(Texto enviado a las 13:34 horas. 211 palabras)

Tellado, "tremendamente feliz" tras la "victoria" de Feijóo en el debate

(Texto enviado a las 13:34 horas. 211 palabras)

Ada Colau dice que vio a Sánchez "bajando los brazos" en el cara a cara con Feijóo

(Texto enviado a las 10:21 horas. 222 palabras)

El plazo para votar por correo se amplía hasta el jueves 26 de noviembre a las 14:00 horas

(Texto enviado a las 09:14 horas. 151 palabras)

Las peticiones de voto por correo bajan un 58 % respecto a 2023, pero suben un 11,5 sobre 2019

(Texto enviado a las 12:16 horas. 396 palabras)

ELECCIONES SENADO (Serie previa)

La polarización por bloques, más visible en la urna del Senado: la batalla paralela

(Texto enviado a las 7:15h. 760 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023132481)

ELECCIONES GENERALES (Serie previa)

¿Y si no voto a nadie? El voto en blanco, el nulo, la abstención y otras opciones y cómo afectan al resultado de los comicios

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(Texto a las 7:10h. 668 palabras) (Foto)

HUELGA FERROCARRIL

Los maquinistas desconvocan la huelga ferroviaria del 23 de noviembre

(Texto enviado a las 08:37 horas. 625 palabras)

SEGURIDAD CIBERATAQUES

La Policía frustra la implantación en España de los ciberterroristas prorrusos NoName057

(Texto enviado a las 12:40 horas. 524 palabras)

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS

La Audiencia excarcela a Chambers Jr. ante errores en la solicitud de extradición de EEUU

(Texto eniado a las 12:09 horas. 598 palabras)

CONFERENCIA EPISCOPAL

Los obispos animan a "votar en conciencia" en las elecciones generales del 29N

(Avance enviado a las horas 13:24 horas. 270 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CEUTA INVESTIGACIÓN

¿Qué se sabe de la entrada Ceuta? Las diferentes hipótesis de CNI, Policía y Guardia Civil

(Texto a las 6:45h. 1010 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023132481)

VIOLENCIA MACHISTA

Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de una mujer en Parla (Madrid)

(texto enviado a las 10:49 horas. 500 palabras)

CENTROS DATOS

El Gobierno aprueba el real decreto de centros de datos y la planificación eléctrica 2030

(Avance enviado a las 12:44 horas. 134 palabras)

DÍA INFANCIA

Seis libros para el Día de la Infancia que descubren al niño como un potente observador

(Texto enviado a las 08.01. 809 palabras) (Foto)

DISCOS NOVEDADES (Entrevista)

Estopa vuelve a sus orígenes con 'La maketa': "Estas canciones nos siguen representando"

(Texto enviado a las 9:15h. 671 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JAVIER CASTILLO (Entrevista)

Javier Castillo: "Es un sueño todo lo que hay ahora alrededor de mis libros"

(Texto enviado a las 12:19 horas. 763 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CINE ESTRENOS

'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', contra la manipulación informativa

(Texto enviado a las 08:31 horas. 705 palabras) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO FIN SEMANA

Fin de semana otoñal con alternancia de lluvias y tiempo estable, y noches más frías

(Texto enviado a las 12:07 horas. 593 palabras) (Foto) (Vídeo)

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HUELGA ESTUDIANTES

Madrid - El Sindicato de Estudiantes se suma a la convocatoria de huelga estudiantil europea, con movilizaciones en 11 comunidades autónomas a las 12 del mediodía bajo el lema 'Por la enseñanza pública, basta de represión, por nuestro futuro'.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

ELECCIONES CAMPAÑA

14:00h (13:00h.local).- La Restinga (El Hierro).- ELECCIONES PP.- El candidato del PP a presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se desplaza a El Hierro para conocer la situación de la isla tras la llegada de cerca de 10.000 inmigrantes desde que comenzó noviembre y realiza una intervención ante los medios de comunicación. Puerto. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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14:00h (13:00h.local).- La Laguna (Tenerife).- ELECCIONES CC-PRIMERO CANARIAS.- La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, se reúne con representantes de la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías (Femete). C/ Mazo, 5. Los Majuelos. A las 17:00h (18:00h.local) se reúne con apicultores de la isla de Tenerife. Restaurante Balcón de Higa. (Texto) (Foto)

17:30h.- Molina de Segura (Murcia).- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- La ministra de Juventud, Sira Rego, encabeza el acto central de Frente Amplio en Murcia. Plaza de Europa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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18:00h.- Pamplona.- ELECCIONES PSN-PSOE.- Los candidatos navarros al Congreso y al Senado Elma Saiz y Ángel Moleón, la presidenta de Navarra, María Chivite, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa participan en un acto electoral. Baluarte. (Texto)

18:30h.- San Sebastián.- ELECCIONES PSE-EE.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en un acto electoral, junto al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Rafaela Romero. Hotel Costa Vasca. (Texto) (Foto)

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18:30h (17:30h.local).- Santa Cruz de Tenerife.- ELECCIONES PP.- El candidato del PP a presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un mitin electoral. Auditorio de Tenerife. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:30h.- Barcelona.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- El ministro de Cultura y candidato de Comuns-Frente Amplio al Congreso, Ernest Urtasun, atiende a los medios desde el Centro Cultural La Model, tras visitar la antigua cárcel. C/ Entença 155. (Texto) (Vídeo) (Audio)

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19:00h.- Santiago de Compostela.- ELECCIONES PSOE.- El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, participa en un acto electoral. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Getxo (Bizkaia).- ELECCIONES PNV.- El presidente del PNV, Aitor Esteban, y el lehendakari, Imanol Pradales, intervienen en un acto electoral. Plaza de la Estación. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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19:00h.- Madrid.- ELECCIONES PODEMOS.- La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, celebra en Madrid un acto conjunto con el candidato de ERC, Gabriel Rufián. Parque Enrique Tierno Galván. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Bilbao.- ELECCIONES EH BILDU.- EH Bildu celebra un acto en Bilbao en recuerdo a los miembros de Herri Batasuna Santi Brouard y Josu Muguruza, asesinados en noviembre de 1984 y 1989 por el GAL y grupos de extrema derecha, respectivamente, en el que participan el coordinador general de la formación, Arnaldo Otegi, junto al candidato al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, entre otros. Rekalde. (Texto) (Foto)

19:30h.- Lleida.- ELECCIONES JUNTS.- Junts per Catalunya celebra un acto de campaña con la cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras, y el número uno por Lleida, Isidre Gavín. La Llotja Av. Tortosa, 6. (Texto)

ECONOMÍA

17:45h.- Madrid.- GOBIERNO AGRICULTURA.- El ministro Luis Planas interviene, por vía telemática, en la inauguración del Foro sobre el futuro de la Unión Europea: 'La seguridad europea en un mundo cambiante'. Paseo de la Castellana, 259E.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

19:45h.- Torrejón de Ardoz (Madrid).- FUERZAS ARMADAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, recibe al personal que regresa de Líbano a territorio nacional, perteneciente al contingente BRILIB XLV en la Base Aérea de Torrejón. (Foto)

SOCIEDAD

17:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN HUELGA.- Manifestación convocada por el comité de huelga de los profesores de la educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid. De Consejería de Educación (calle Alcala, 32) a plaza de España. (Texto)

17:30h.- Madrid.- DÍA INFANCIA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego,interviene en el acto de conmemoración del Día Universal de los Derechos de la Infancia que organiza la Plataforma de Organizaciones de Infancia junto al ministerio. A su llegada, atiende a los medios de comunicación. CaixaForum. Paseo del Prado, 36. (Texto)

19:00h.- Madrid.- PREMIOS PLUMAS 2026.- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) entrega sus Premios Plumas 2026 a Samantha Hudson, Rusly Cachina, Mer Gómez, Emilio Gavira, Pablo León y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuya responsable, Yolanda Díaz, asiste para recoger el galardón. Teatro Eslava. C/ Arenal, 11. (Texto)

19:00h.- Santander.- VIOLENCIA MACHISTA.- La presentadora Silvia Intxaurrondo, el área de Igualdad y Responsabilidad Social de la Universidad de Cantabria y a la asociación Nueva Vida reciben el premio Menina, que concede el Gobierno central por la lucha contra la violencia de género. Sala Casyc. (Texto) (Foto)

CULTURA

16:00h.- San Sebastián.- CINE FORMACIÓN.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visita el centro internacional de pensamiento, investigación y formación cinematográfica de posgrado Elías Querejeta Zine Eskola. Tabakalera.

19:30h.- Bilbao.- FESTIVAL ZINEBI.- Gala inaugural de la 68 edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao - ZINEBI, que acogerá la entrega del Mikeldi de Honor al actor, director y autor bilbaíno Ramón Barea. Teatro Arriaga.

20:00h.- Barcelona.- PREMIOS LOS40.- Gala de entrega de LOS40 Music Awards Santander que reconocen los mejores trabajos discográficos del último año. Asiste el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Palau Sant Jordi. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

22:00h (21:00h.local).- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto del cantautor Pedro Pastor, en su gira 'Diez años de Locos Descalzos'. Sala Alboroto.

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Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

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