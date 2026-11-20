Ibiza, 20 nov (EFE).- La Guardia Civil investiga el hallazgo este viernes de unos restos humanos en el hueco de un ascensor de un edificio de Sant Antoni de Portmany, en la isla de Ibiza.
Los hechos han ocurrido en la calle del General Balanzat, frente al edificio Tanit, según ha confirmado la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) del instituto armado a EFE.
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Hasta el lugar se han desplazado especialistas del laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil para tratar de determinar el origen de los restos. EFE
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