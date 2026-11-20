Guardar

Almería, 20 nov (EFE).- La actriz Emma Suárez, ganadora de tres premios Goya y con más de setenta películas a sus espaldas, ha descubierto este viernes su primera estrella en el Paseo de la Fama de Almería, una distinción que ha recibido con emoción y sentido del humor: "No tengo ninguna estrella todavía. Os estaba esperando a vosotros".

La intérprete ha protagonizado uno de los actos centrales del 25 Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), que esta noche le entregará el Premio 'Almería, tierra de cine' durante la gala del Certamen Internacional de Cortometrajes, después de una mañana en la que ha comparecido ante los medios y ha descubierto su estrella en la capital almeriense.

PUBLICIDAD

"Estoy muy impresionada y emocionada por todo vuestro cariño, vuestra generosidad, vuestros regalos y, sobre todo, vuestro afecto", ha manifestado ante los asistentes al Paseo de la Fama, donde ha reconocido que no esperaba un recibimiento "con tanto amor, que tanta falta hace en este mundo". "Es la primera vez que me van a poner una estrella, me hace muchísima ilusión", ha añadido.

Su relación con la provincia se remonta a 1990, cuando protagonizó junto a Antonio Banderas 'Contra el viento', dirigida por Paco Periñán.

Treinta y seis años después, conserva una imagen muy concreta de aquellos paisajes: "Yo Almería siempre la recuerdo como blanca. Para mí tiene un color blanco, una luz muy potente, muy brillante".

PUBLICIDAD

"Los lugares al final tienen relación con las emociones que vives en las películas, con los personajes que vives", ha explicado la actriz, que también participó en FICAL en 2020, durante las restricciones sanitarias de la pandemia.

Suárez ha reconocido que nunca imaginó la trayectoria que acabaría desarrollando: "El cine me ha dado una vida y nunca imaginé que mi vida sería esta, porque yo empecé en esto casi por casualidad, gracias a la intuición de mis padres", ha relatado.

PUBLICIDAD

"Creo que lo más difícil en este oficio es seguir, mantenerse y seguir trabajando", ha afirmado, antes de reconocer que "hay muchos momentos en los que te sientes solo, que sientes que esto se acaba, que ya no te llama nadie". Frente a esas etapas de incertidumbre, ha explicado que siempre ha procurado recordar que "la vida es movimiento y todo va a cambiar".

También ha celebrado la transformación de la industria cinematográfica española y la creciente presencia de mujeres detrás de las cámaras. "Antes solamente había dos directoras: Pilar Miró y Josefina Molina. Y ahora tenemos una cinematografía muchísimo más diversa en la que las directoras plantean temas muy interesantes con una mirada profunda", ha señalado.

PUBLICIDAD

Aunque ha reconocido que históricamente ha existido una brecha relacionada con la edad de las actrices, considera que los personajes femeninos también han evolucionado: "Hemos cambiado bastante, afortunadamente para bien, pero habrá que seguir trabajando en ello".

La intérprete ha abordado igualmente los abusos infantiles a propósito de 'Hermanas', película que se presenta esta tarde en FICAL y que trata una realidad que, según ha señalado, permaneció durante mucho tiempo silenciada.

PUBLICIDAD

"Creo que tenemos la responsabilidad como adultos de hablar de esto", ha defendido, al tiempo que ha pedido permanecer alerta ante las redes sociales y conocer los espacios digitales a los que acceden los menores.

Suárez ha expresado su deseo de continuar participando en "películas que provoquen preguntas, que hagan reflexionar y que reflejen el contexto del mundo en el que se vive". Y ha añadido otro anhelo más personal: "Me gustaría vivir en paz".

PUBLICIDAD

Esta noche, en el Auditorio Maestro Padilla, la actriz recibirá oficialmente el Premio 'Almería, tierra de cine', en una gala que también reconocerá a la trilogía de 'La novia gitana', a Elena Sánchez y al cineasta Ian de la Rosa. EFE

mma/rro/jdm

(foto) (vídeo)