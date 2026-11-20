06/10/2026 Fachada del Tribunal Supremo, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de un padre que solicitaba que su hijo, matriculado en educación infantil en un colegio de Mallorca, recibiera al menos el 25 por ciento de las asignaturas troncales utilizando el castellano como lengua vehicular.

La resolución confirma el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y avala la legalidad del modelo educativo autonómico.

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En sentencia reciente, consultada por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que la Ley de Educación de Baleares no establece ninguna exclusión del castellano ni otorga superioridad o primacía al catalán sobre el castellano y los magistrados señalan que la normativa autonómica garantiza el equilibrio entre ambas lenguas cooficiales.

Fue en junio de 2022 cuando el progenitor reclamó ante la Conselleria, entonces bajo la denominación de Educación y Formación Profesional, que se aplicara dicho porcentaje mínimo de enseñanza en castellano en aquel curso y en los siguientes.

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El departamento autonómico desestimó la petición al recordar que la normativa vigente en educación infantil organiza las enseñanzas por áreas de conocimiento y no por asignaturas troncales.

El padre acudió entonces a los tribunales, pero el TSJIB ya rechazó en mayo de 2024 sus pretensiones, quien recurrió posteriormente ante el TS alegando la exclusión del castellano y la vulneración del principio de igualdad.

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El Alto Tribunal destaca ahora que el recurrente no cite ningún aspecto concreto del programa del colegio que demuestre la supuesta marginación o subordinación del castellano en las aulas.

Asimismo, la Sala recuerda que el sistema educativo balear incorpora mecanismos de salvaguarda para asegurar la igualdad real del alumnado, entre ellos el derecho de los padres a elegir la lengua oficial en la primera enseñanza y los programas de acogida lingüística para estudiantes de incorporación tardía.

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OBRA CULTURAL BALEAR: "HAY DÍAS QUE LLEGAN BUENAS NOTICIAS"

En un mensaje en redes sociales, la Obra Cultural Balear (OCB) ha celebrado el pronunciamiento del Alto Tribunal afirmando que "hay días que llegan cargados de buenas noticias".

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La entidad ha celebrado que el TS desestime el recurso, a su juicio, "instigado por dos grupúsculos de extrema derecha, que cuestionaba el modelo lingüístico educativo". La OCB subraya que, por primera vez, el TS valida la posición favorable expresada reiteradamente por el TSJIB.

"Ahora solo falta esperar la confirmación de su constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional con motivo, en este caso, del recurso interpuesto por Vox contra la Ley de educación de Baleares de 2022", han concluido.

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