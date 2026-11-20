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Oviedo, 20 nov (EFE).- El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba en abril de 2024 sufrió un brote psicótico grave que le anuló totalmente su capacidad y permanecerá ingresado en un centro para el tratamiento de la enfermedad durante 30 años y 9 meses, tal y como solicitaba la Fiscalía del Principado de Asturias.

El acusado, de 48 años, ha ratificado este viernes su conformidad con las conclusiones del Ministerio Fiscal en la sección segunda de la Audiencia Provincial, donde ha comparecido a través de videoconferencia desde el Centro Penitenciario de Asturias, en el que se encuentra ingresado en situación de prisión provisional.

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Los hechos ocurrieron sobre las 22:00 horas del 8 de abril de 2024, cuando el acusado se encontraba en Ribera de Arriba en la casa de su padre, de 74 años, con quien residía y a quien culpaba de haberse separado de su madre y de que, por ese motivo, según él, tanto él como sus hermanos no habían podido alcanzar mayores cotas en sus estudios y mejores logros profesionales.

En un momento dado, cogió un cuchillo de cocina y apuñaló a su padre pero, al ver que no podía acabar con su vida, se dirigió al garaje y cogió un hacha.

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Con ella en la mano, se dirigió hacia su padre, que gritaba pidiendo auxilio para que los vecinos le dejaran pasar a su casa pero estos, atemorizados y sin comprender lo que sucedía, no le abrieron la puerta.

En ese momento, el acusado alcanzó a su padre y la asestó varios golpes con el hacha hasta matarle y después lo decapitó.

A continuación, cogió la cabeza y echó a andar hasta una rotonda en la carretera N-630, donde atacó dos coches con el hacha para intentar matar a sus conductores.

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Después de ello, el acusado se desprendió de toda su ropa y, completamente desnudo, comenzó a pegar patadas a la cabeza de su padre y a lanzarla contra los vehículos que pasaban hasta que fue detenido por agentes de la Guardia Civil, que se vieron obligados a utilizar defensas y espráis para reducirle. EFE