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Gijón, 20 nov (EFE).- El director mexicano Carlos Reygadas ha confrontado la "estupidez" humana a la belleza del universo en su último largometraje, 'Heil Jupiter!', un drama de género fantástico en el que critica un excesivo control social, que se proyecta fuera de competición en la Sección Oficial Albar del Festival Internacional de Cine de Gijón, que le ha otorgado el Premio de Honor 2026.

La película, que constituye el regreso de Reygadas a la dirección de cine, ocho años después del estreno de 'Nuestro Tiempo', explora el control tecnológico de la sociedad y la violencia autoritaria en una historia cargada de elementos mitológicos.

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El director ha creado una misteriosa entidad de características sobrenaturales que vigila desde lo alto a dos jóvenes parejas que en un paraje de costa con olas y rocas monumentales desafían las reglas morales establecidas sin advertir que están siendo observados.

En un encuentro con la prensa y el público del Festival asturiano, Reygadas (Ciudad de México, 1971) ha dicho que detrás de las imágenes de sexo y de cuerpos desnudos existe una búsqueda por desentrañar el "misterio de la existencia".

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La película busca una "reflexión" de los espectadores sobre "esta apariencia de superioridad moral que tenemos al juzgar y castigar a otros", aunque se trata "más en una mirada sobre la fricción entre la belleza del universo y la estupidez del ser humano", ha destacado.

El cineasta, galardonado en el Festival de Cannes con los premios del jurado 2007, por 'Luz Silenciosa', y al mejor director 2012, por 'Post Tenebras Lux', ha reconocido que hace un "cine espiritual" que busca la "disolución" de las formas y de las "reglas estrictas" que encierran al séptimo arte.

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Reygadas ha dicho que el cine es el único arte que está conectado con el mundo exterior, "no como la música o la literatura" que conforman universos "que salen de la mente" y no necesariamente tiene que estar vinculados a la realidad, según sus palabras.

Ha considerado una "tontería" la justificación de que el papel del cine tiene que ser "contar historias", porque "las historias las cuenta mejor la literatura" y a través de imágenes en una pantalla lo que se debe buscar es "despertar sentimientos e ideas" en los espectadores.

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El cineasta ha señalado que busca transmitir los interrogantes sin respuestas certeras sobre la relación entre los seres humanos y la violencia y cuestionar la "pretensión absurda" de la idea de que "somos racionales".

Ha considerado, además, que el cine al estar estrechamente vinculado al desarrollo tecnológico "tal vez muera dentro de cincuenta o de cien años, cuando aún no acaba de nacer".

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"El cine cada vez existe menos, vivimos en una repetición permanente de las formas con estructuras que se repiten con la secuencia formada por presentación personajes, desarrollo de la trama y del conflicto que finalmente se resuelve", ha afirmado. EFE

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