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Tarragona/Madrid, 20 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha afirmado que representa la única fuerza de izquierdas que no se "resigna" ni se "rinde" ante la posibilidad de que gobiernen el PP y Vox tras el 29N y que quiere una alternativa, a diferencia en su opinión de PSOE y Podemos.

En declaraciones a los medios este viernes en Tarragona, Colau ha subrayado que son la opción de izquierdas "que no baja los brazos ni se rinde a que gobierne el fascismo" en España, y que asumirá "la responsabilidad de construir un gobierno progresista" junto al PSOE.

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Todo ello, ha añadido, "a diferencia de otras fuerzas que parecen haberse resignado o rendido ante la posibilidad de que gobierne la extrema derecha, o de otras que se desentienden de la construcción de un gobierno progresista", en alusión a PSOE y Podemos, respectivamente.

"Asumimos la responsabilidad de construir un gobierno progresista porque el Partido Socialista en solitario no puede hacerlo, como ya hemos visto en las dos últimas legislaturas, en el cara a cara de ayer y en las encuestas", ha insistido.

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Sobre este cara a cara, que enfrentó el jueves al presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el primero tuvo una actitud "muy diferente" a la de los mítines de la campaña y ha criticado nuevamente su estrategia.

"Vimos a un Pedro Sánchez que en principio quería mantener la serenidad, lo cual está bien . Yo defiendo que haya serenidad en los debates. Pero, más allá de la serenidad, lo que no puede haber es una izquierda que se rinda y que baje los brazos ante la posibilidad de que haya un gobierno de derechas y de extrema derecha en este país", se ha quejado. EFE

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