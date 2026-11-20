Guardar

Barcelona, 20 nov (EFE).- Los trabajos de revisión sobre el estado de conservación de los ocho paneles de las denominadas pinturas profanas del Monasterio de Sijena han finalizado este viernes, tras comenzar el pasado martes, según ha informado el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

La próxima semana continuará la realización del reportaje fotográfico "exhaustivo en altísima resolución" sobre estas obras de arte, que se incorporará a los informes de conservación.

PUBLICIDAD

Asimismo, se llevará a cabo la consolidación de las zonas "con micro-elevamientos de la capa pictórica mediante métodos y productos de conservación acordado con las técnicas de Aragón".

Paralelamente, la empresa de transportes está fabricando las cajas a medida para cada uno de los paneles, para que puedan ser transportados el próximo día 2 de diciembre hasta el monasterio oscense.

PUBLICIDAD

Los equipos de conservación-restauración, registro de obras de arte, museografía, infraestructuras y seguridad del MNAC han trabajado durante estos días en la preparación de las obras, antes de su embalaje y transporte, "garantizando al mismo tiempo que el impacto de estos procesos sea el mínimo posible en la visita del público".

Los trabajos con estas obras, actualmente en una sala "acondicionada", tras ser desinstaladas el pasado martes de la Sala 17, donde han permanecido desde el año 1995, proseguirán el próximo lunes. EFE

PUBLICIDAD