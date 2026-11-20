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Madrid, 20 nov (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha resaltado este viernes que España ha demostrado a su paso por la COP31 su "compromiso" para prescindir de los combustibles fósiles "totalmente" en 2050.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Aagesen ha hecho una valoración acerca de las negociaciones que transcurren en la cumbre del clima en Antalya (Turquía), de donde acaba e regresar.

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A lo largo del evento climático, Aagesen ha considerado que "vuelve a demostrarse que esas cumbres son necesarias y que el multilateralismo es la gran respuesta entre los retos globales y, en este caso, el cambio climático".

En cuanto al estado actual de las negociaciones, que continúan, ha aludido a las "ausencias" que se están encontrando en los borradores para elaborar el acuerdo final acerca del compromiso de avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles.

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Sobre ello ha dicho que "en los distintos borradores había una ausencia muy clara y muy evidente" (de ese compromiso), mientras que Europa cree que es "necesario", además de "uno de los grandes elementos de cambio climático, no solo por medio ambiente, por responsabilidad, desde el punto de vista de esta emergencia climática, sino por una agenda de seguridad, de prosperidad, de competitividad".

En este contexto, se ha referido a "las dos guerras fósiles todavía vivas, que hacen vulnerable a más del 80 % de la población, que depende de importaciones de combustibles fósiles que están en manos de 10 países, la gran mayoría también".

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Durante la COP31, "se ha puesto mucho hincapié, mucho esfuerzo en que parte de esa decisión sea en relación a la salida de los combustibles fósiles y a la electrificación", ha señalado.

Acerca de los objetivos marcados, concretamente el de electrificación, "que la propia presidencia de la COP31 puso encima de la mesa", Aagesen ha opinado que desde "la Unión Europea hemos sido muy contundentes, lo seguiremos siendo" y ha avisado de que "la negociación no acaba hasta el último minuto".

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Por su parte, España ha acudido a Turquía "con una posición muy clara" respecto a ese punto, según la ministra, que ha considerado que durante la cumbre "se ha demostrado el compromiso de españa con esa hoja, con una hoja claramente definida en la que estamos trabajando como país para prescindir de los combustibles fósiles totalmente en el 2050".

"Además de eso, yo diría que apostamos por el objetivo de electrificación, lo estamos viendo en nuestro país y es un motivo de autonomía, de soberanía, de competitividad y creemos que a nivel europeo y a nivel de las Naciones Unidas hemos demostrado nuestro caso de éxito", ha afirmado. EFE

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(foto)