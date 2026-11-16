Un Barça lanzado pone a prueba el coliderato ante un París en racha

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Barcelona, 16 nov (EFE).- Un Barça lanzado pondrá a prueba esta martes (20:30h CET) el coliderato en la Euroliga ante un París Basketball en racha, en lo que será un duelo entre los dos equipos más en forma de la máxima competición continental.

El cuadro catalán cuenta por victorias sus últimos cinco compromisos en la Euroliga (ante Olimpia Milán, Bayern de Múnich, Valencia Basket, Hapoel Tel Aviv y Panathinaikos) y el conjunto parisino también se encuentra en línea ascendente tras enlazar cuatro triunfos en el torneo (Dubai Basketball, Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes y Fenerbahce).

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Al Barça, la racha le ha permitido coliderar la clasificación con un balance de 8-3 junto a Valencia Basket, Panathinaikos y Olympiacos. Y al París (5-6) abandonar la parte baja de la tabla tras un inicio desastroso con seis derrotas en los siete primeros partidos.

La pasada jornada, los de Aleksander Sekulic refrendaron su gran momento de la temporada asaltando el OAKA de Atenas, con un último cuarto estelar del base Justin Robinson para derrotar a domicilio (74-76) al Panathinaikos, uno de los favoritos al título.

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Y con su victoria como local de este domingo en la Liga Endesa ante el Mombus Obradoiro (108-83) son ya nueve triunfos consecutivos los que lleva el conjunto catalán entre todas las competiciones.

El Palau Blaugrana repite como escenario en la visita del París Basketball, precisamente el equipo con el que Robinson debutó el curso pasado en la Euroliga, donde promedió unos destacados 14,6 puntos y 4,5 asistencias en 36 partidos. Números prácticamente idénticos a los que ha promediado hasta ahora en el torneo con el Barça (14,6 puntos y 4,4 asistencia).

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El exterior estadounidense, autor de 24 puntos contra el Panathinaikos -16 de ellos en un último cuarto espectacular, incluido el triple ganador sobre la bocina- será uno de los grandes protagonistas del partido.

Su capacidad para dirigir el ritmo ofensivo y asumir galones en la anotación en los finales apretados será clave frente a su exequipo, un rival que como los azulgranas propone partidos a muchos puntos.

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Más si cabe ante las ausencias del máximo anotador del equipo, el escolta Kevin Punter, que estará mes y medio de baja por un esguince en el tobillo izquierdo, y del base Umoja Gibson, quien tras recuperarse de un golpe en la rodilla volverá a estar tres semanas parado por una rotura del músculo abdominal.

También siguen lesionados los ala-pívots Tosan Evbuomwan y Yoan Makoundou, pero la buena noticia para Sekulic es la recuperación del base Juan Núñez, que ya jugó unos minutos contra Obradoiro.

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En frente, el Barça tendrá a un París Basket que, pese ocupar la decimocuarta posición en esta fase regular, está haciendo muchas cosas bien, pues es el equipo que roba más balones (8,3), el segundo en rebotes ofensivos (13,6), también el segundo en porcentaje de tiros de dos (59%) y el tercero en anotación (91). Y que cuenta además con el máximo anotador de la competición, el base francés Nadir Hifi (20,8 puntos por partido).

Por tanto, para vencer al equipo que dirige Maxime Lefevre, a los azulgranas seguramente no les alcance con la inspiración de Robinson y necesite de la aportación ofensiva de los nacionales Darío Brizuela y Joel Parra y del estadounidense Tyrese Martin, cada vez más adaptado en su primer experiencia europea y que fue el máximo anotador en el último duelo de la Liga Endesa (22 puntos). Además de la exuberancia física en la pintura de Josh Nebo, tercer máximo reboteador de la Euroliga (7,4). EFE

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