Tomás del Estal destaca el "despegue" del cine español impulsado por mujeres directoras

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Huelva, 16 nov (EFE).- El actor Tomás del Estal ha asegurado este lunes que el cine español "ha pegado un despegue bastante grande" gracias a la irrupción de "un montón de mujeres directoras haciendo proyectos muy interesantes que le han dado mucho reconocimiento, no solo a nivel nacional, sino internacional".

En declaraciones a EFE con motivo de su participación en el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano para presentar la película 'Yo no moriré de amor', por la que consiguió la Biznaga de Plata al Mejor Actor de Reparto en el último Festival de Málaga, Del Estal ha defendido que el audiovisual español atraviesa desde hace unos años un momento de "excelencia" que se percibe en el extranjero y que es fruto de "mucho esfuerzo" y de "persistir".

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En este sentido, ha pedido mantener ese impulso "porque al fin y al cabo esto es un reconocimiento no solo para la gente de la industria, es un reconocimiento para lo que es la cultura del país, de nuestra identidad".

Para el intérprete sdalmantio, la fortaleza de las producciones españolas reside en su apuesta por historias cercanas y cotidianas, alejadas de las grandes superproducciones comerciales: "Aquí los efectos especiales los consigue el propio actor, los efectos especiales aquí son emocionales". Como espectador, ha añadido, le interesan precisamente esas películas "más cercanas, que te sientes identificado con ellas, que te remueven".

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Sobre la cinta que le trae por primera vez al Festival de Huelva -que ha definido como "muy familiar y cercano"-, ha explicado que es la ópera prima de la madrileña Marta Matute (Valdemoro, 1988) y aborda la historia de Claudia, una joven de 18 años que debe elegir entre cuidar a su madre enferma o vivir su juventud.

"Es una historia autobiográfica que habla de una etapa muy concreta de su vida, desde los 16 hasta los 26 años más o menos, cuando a su madre le detectaron una demencia", ha detallado el actor sobre una trama que "muestra cómo esa chica se tiene que enfrentar a una nueva realidad familiar, con todo lo que implica, el deseo de vivir, el deber de cuidar y cómo cambia el rol de cada miembro de la familia en lo que a su vida y a su día a día se refiere".

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Sobre la acogida de la cinta, que llega a Huelva tras ganar tres premios en el Festival de Málaga (Biznaga de Oro a la Mejor Película y Biznagas de Plata a la Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto) y otros tres en el Festival Cinespaña de Toulouse (Violeta de Oro a la Mejor Película, Premio Estudiantil Nueva Cineasta a la Mejor Dirección y Mejor Interpretación Femenina), Del Estal ha subrayado que "la respuesta del público está siendo abrumadora".

"Estamos muy contentos, sobre todo Marta, es su primera película, su ópera prima y encima hablando de un tema tan suyo, tan personal. Estamos súper superilusionados y emocionados", ha concluido. EFE

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(foto)