Espana agencias

Tomás del Estal destaca el "despegue" del cine español impulsado por mujeres directoras

Guardar

Huelva, 16 nov (EFE).- El actor Tomás del Estal ha asegurado este lunes que el cine español "ha pegado un despegue bastante grande" gracias a la irrupción de "un montón de mujeres directoras haciendo proyectos muy interesantes que le han dado mucho reconocimiento, no solo a nivel nacional, sino internacional".

En declaraciones a EFE con motivo de su participación en el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano para presentar la película 'Yo no moriré de amor', por la que consiguió la Biznaga de Plata al Mejor Actor de Reparto en el último Festival de Málaga, Del Estal ha defendido que el audiovisual español atraviesa desde hace unos años un momento de "excelencia" que se percibe en el extranjero y que es fruto de "mucho esfuerzo" y de "persistir".

PUBLICIDAD

En este sentido, ha pedido mantener ese impulso "porque al fin y al cabo esto es un reconocimiento no solo para la gente de la industria, es un reconocimiento para lo que es la cultura del país, de nuestra identidad".

Para el intérprete sdalmantio, la fortaleza de las producciones españolas reside en su apuesta por historias cercanas y cotidianas, alejadas de las grandes superproducciones comerciales: "Aquí los efectos especiales los consigue el propio actor, los efectos especiales aquí son emocionales". Como espectador, ha añadido, le interesan precisamente esas películas "más cercanas, que te sientes identificado con ellas, que te remueven".

PUBLICIDAD

Sobre la cinta que le trae por primera vez al Festival de Huelva -que ha definido como "muy familiar y cercano"-, ha explicado que es la ópera prima de la madrileña Marta Matute (Valdemoro, 1988) y aborda la historia de Claudia, una joven de 18 años que debe elegir entre cuidar a su madre enferma o vivir su juventud.

"Es una historia autobiográfica que habla de una etapa muy concreta de su vida, desde los 16 hasta los 26 años más o menos, cuando a su madre le detectaron una demencia", ha detallado el actor sobre una trama que "muestra cómo esa chica se tiene que enfrentar a una nueva realidad familiar, con todo lo que implica, el deseo de vivir, el deber de cuidar y cómo cambia el rol de cada miembro de la familia en lo que a su vida y a su día a día se refiere".

Sobre la acogida de la cinta, que llega a Huelva tras ganar tres premios en el Festival de Málaga (Biznaga de Oro a la Mejor Película y Biznagas de Plata a la Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto) y otros tres en el Festival Cinespaña de Toulouse (Violeta de Oro a la Mejor Película, Premio Estudiantil Nueva Cineasta a la Mejor Dirección y Mejor Interpretación Femenina), Del Estal ha subrayado que "la respuesta del público está siendo abrumadora".

"Estamos muy contentos, sobre todo Marta, es su primera película, su ópera prima y encima hablando de un tema tan suyo, tan personal. Estamos súper superilusionados y emocionados", ha concluido. EFE

lra/bfv/mcm

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Sigue la campaña: Pedro Sánchez se ve con Lula, Feijóo va de nuevo en Cataluña y Abascal visita Canarias tras la crisis migratoria del fin de semana

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Renfe abre una investigación al maquinista que pidió a los viajeros que se bajaran del tren y luego por megafonía dijo: "Recemos para que no pase nada"

El incidente se produjo el pasado sábado en un servicio de la línea R11 de Rodalies, en en la estación barcelonesa de Sant Andreu

Renfe abre una investigación al maquinista que pidió a los viajeros que se bajaran del tren y luego por megafonía dijo: "Recemos para que no pase nada"

Pedro Sánchez, sobre sus comienzos con Begoña Gómez: “Ella era una rompecorazones. Nos conocimos en una fiesta y todo fue muy rápido”

El presidente del Gobierno acudió el pasado domingo, 15 de noviembre, al programa ‘Fuera de Control’ de Alba Carrillo y Marta Márquez

Pedro Sánchez, sobre sus comienzos con Begoña Gómez: “Ella era una rompecorazones. Nos conocimos en una fiesta y todo fue muy rápido”

El pueblo de León perfecto para visitar estas navidades: tiene menos de 600 habitantes y se ilumina con 150.000 luces

Una villa medieval convierte sus calles, murallas y plazas en un recorrido familiar con figuras gigantes, un mercadillo artesanal y gastronomía leonesa tradicional

Infobae

Sánchez recibe a Lula como presidente, pero no como candidato: una afonía desbarata el gran acto de campaña con el brasileño

Con Lula ha venido André Janones, al que señalan como artífice de su victoria

Sánchez recibe a Lula como presidente, pero no como candidato: una afonía desbarata el gran acto de campaña con el brasileño
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez recibe a Lula como presidente, pero no como candidato: una afonía desbarata el gran acto de campaña con el brasileño

Sánchez recibe a Lula como presidente, pero no como candidato: una afonía desbarata el gran acto de campaña con el brasileño

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

El sustituto del juez Peinado en el ‘caso Begoña Gómez’ pide a Google que no borre el software de la Complutense ante el riesgo de que desaparezcan pruebas clave

Frente Amplio presenta sus propuestas para el 29-N con impuestos a superricos, ayudas por menor a cargo y jornada de 32 horas: “Será el programa del PSOE para la siguiente legislatura”

El CNI descarta que Marruecos organizara la entrada masiva de migrantes a Ceuta, pero señala que priorizó la seguridad de la fiesta de Mohamed VI

ECONOMÍA

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

A la venta en Wallapop un antiguo vagón del Tranvía Azul del Tibidabo de Barcelona por 44.700 euros: “Una auténtica joya con más de 125 años de historia”

Frente Amplio anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: recuperar la jubilación a los 65 años, subir las pensiones mínimas hasta el SMI y comedores escolares gratuitos

Diferencias y similitudes económicas de los programas electorales de PP y Vox y un punto de partida común

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Luis de la Fuente, tras la derrota ante Inglaterra: “Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado”

Adiós a la racha de victoria de la selección española: 44 partidos oficiales después, La Roja cae derrotada ante Inglaterra

Así te hemos contado la derrota de España ante Inglaterra en el partido de la Nations League

Inglaterra le arrebata la corona a España, a pesar del arreón final de La Roja