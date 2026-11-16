Montero propone un gran impuesto a la vivienda vacía y quitar regalos fiscales a rentistas

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Elche (Alicante), 16 nov (EFE).- La candidata de Podemos Irene Montero ha propuesto este lunes crear un “gran” impuesto a la vivienda vacía y eliminar todo tipo de beneficios o “regalos” fiscales a los rentistas del país.

En declaraciones a los periodistas antes de una reunión con representantes de colectivos de la vivienda en Elche (Alicante), Montero ha señalado que esas dos medidas se incluyen en el programa de su partido y que el gran impuesto a la vivienda vacía busca que los propietarios “paguen el cuádruple”, ya que “no puede ser que en el país haya muchísimas personas con serias dificultades para encontrar alquiler y haya 4 millones de viviendas vacías”.

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Ha proseguido que también defenderán bajar los alquileres el 40 por ciento “y expropiar más de 650.000 viviendas a los fondos buitres para alquiler social”, además de políticas para detener la especulación y prohibir los pisos turísticos.

“Se trata de hacer todo lo posible para facilitar que las casas sean para vivir, primar el uso residencia sobre el uso especulativo y turístico”, ha argumentado.

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Ha hecho hincapié en el fin de los “regalos fiscales a los caseros” y que ese dinero que las administraciones dan a los propietarios para que alquilen sea para las políticas de sanidad, educación, o las pensiones.

De esta manera, la política de Podemos ha defendido “un cambio económico profundo y cultural” y aplicar el artículo 128 de la Constitución Española que indica que toda la riqueza del país está en manos del interés general y habilita al Estado en materia de vivienda y el cualquier sector estratégico de la economía para intervenir garantizando los derechos de la gente.

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“Es hora de utilizar esa habilidad constitucional para intervenir el mercado, bajar el precio de los alquileres y poner miles de viviendas de fondos buitres a alquiler social”, ha recalcado.

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