La inacción política ante el cambio climático condiciona el voto de 2 de cada 3 españoles

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Barcelona, 16 nov (EFE).- Dos de cada tres españoles -el 69 %- se plantearían dejar de votar a un político que declarase abiertamente que no piensa actuar ni prepararse frente al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, una penalización electoral que afecta a todo el espectro ideológico.

Así lo revela la primera encuesta sobre la percepción de estos episodios en España, elaborada por Climate Opinion Research Exchange (CORE), por encargo del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF).

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Realizada a partir de 5.027 entrevistas, el estudio concreta además que el rechazo en las urnas al retardismo climático alcanza al 81 % entre los votantes de centroizquierda y llega hasta el 57 % en la extrema derecha.

Esta penalización responde a una inquietud extendida, pues el 87 % de la población teme verse afectada por un fenómeno extremo -entre el 89 % en la izquierda y el 84 % en la extrema derecha- y casi 7 de cada 10 asumen que irán a peor, un agravamiento que el 87 % vincula al cambio climático.

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Más de la mitad de los ciudadanos ya ha sufrido episodios extremos -olas de calor (9 de cada 10), sequías (57 %), tormentas intensas (51 %), inundaciones (43 %) e incendios (42 %)- y teme tanto su impacto ambiental (87 %) como el encarecimiento de los alimentos (86 %), la energía o los seguros.

Por ello, el 86 % considera los extremos climáticos una cuestión de seguridad nacional y reclama medidas concretas: alertas tempranas al móvil (88 %), inversión en servicios de respuesta (9 de cada 10) y compensaciones económicas a los afectados (85 %).

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Asimismo, la transición a las renovables recaba un amplio apoyo como vía hacia la soberanía energética (70 %) y la creación de empleo (66 %), aunque la coordinadora del proyecto Esfera Climática del CREAF, Andrea Arnal, advierte de que aún existe una brecha comunicativa porque "solo un 55 % piensa que los combustibles fósiles contribuyen a empeorar los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos". EFE

dic/mg/cmm