Frente Amplio promete rebajar la edad de jubilación a los 65 años y la jornada de 32 horas

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Madrid, 16 nov (EFE).- Frente Amplio se compromete en su programa electoral a rebajar la edad legal de jubilación a los 65 años y a reducir de forma progresiva la jornada laboral a 32 horas semanales sin reducción de sueldo.

La edad legal ordinaria de jubilación se subió de 65 a 67 años en la reforma de las pensiones de 2011, con una aplicación progresiva durante un periodo de quince años que finaliza en 2026, si bien es posible jubilarse a los 65 años con la pensión completa si se tienen 38,5 años cotizados.

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Frente Amplio se compromete además a equiparar la pensión mínima, sea contributiva o no, al salario mínimo interprofesional (1.221 euros brutos al mes en 14 pagas para 2026) y a "blindar" en la Constitución el derecho a la pensión pública y su revalorización automática con arreglo al IPC, que ninguna sea inferior al SMI y que no se privatice la gestión de las pensiones públicas.

Promete asimismo reducir a 60 años la edad de jubilación en determinados ámbitos y profesiones como la construcción, limpieza, ayuda a domicilio, camareras de piso y la pesca, por su especial esfuerzo físico y el elevado riesgo de siniestralidad.

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También eliminarán los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de quienes han cotizado más de 40 años y tienen que acogerse a la misma de manera involuntaria.

En lo que respecta a la jornada laboral, el programa recoge la "implantación inmediata a 37,5 horas en 2026" y a 35 horas en el sector público, prohibiendo la compensación mediante horas extraordinarias y exigiendo la subida proporcional del salario hora en contratos a tiempo parcial.

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Posteriormente se reduciría de forma progresiva hasta las 32 horas semanales para lograr un "reparto equitativo del tiempo de trabajo, evitando situaciones de desempleo, subempleo y sobreexplotación".

Se trata asimismo de garantizar el derecho a un uso del tiempo marcado por las necesidades sociales y colectivas "que haga realidad, con carácter general, el principio de adaptación del trabajo a la persona". EFE

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