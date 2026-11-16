El 'Hespérides’ zarpa hacia la Antártida para desarrollar 3 proyectos de investigación

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Cartagena (Murcia), 16 nov (EFE).- El buque de investigación oceanográfica (BIO) “Hespérides” ha zarpado este lunes desde su base, en el Arsenal de Cartagena (Murcia), hacia su XXXI Campaña Antártica, en la que desarrollará tres proyectos de investigación científica.

El comandante del “Hespérides”, el capitán de fragata Balbino López Alonso, ha indicado que el buque navegará en demanda del puerto brasileño de Río de Janeiro, desde donde continuará hacia el Estrecho de Magallanes para recalar en Punta Arenas (Chile).

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En este puerto tendrá lugar el embarque del personal científico del primer proyecto que se llevará a cabo, así como de la Unidad de Tecnología Marina del CSIC que opera los equipos científicos.

El Hespérides cuenta con una dotación de once oficiales, 12 suboficiales y 34 cabos y marineros, pudiendo alojarse hasta 37 científicos y técnicos. Se enfrentará a 160 días de singladura, ya que está previsto que el BIO regrese a finales de abril de 2027.

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López Alonso ha comentado que, aunque ya ha servido en el Hespérides, su actual cometido como comandante del buque conlleva una responsabilidad distinta, pero "tiraré de experiencia cuando haga falta".

El acto de despedida, presidido por el Almirante de Acción Marítima (Almart), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, ha contado con la presencia de los familiares y allegados de la dotación.

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Cuquerella ha destacado la importancia de la singladura, de la que ha destacado la dureza del entorno, por lo que "el trabajo en equipo es fundamental". "Os pido que os cuidéis los unos a los otros", ha recalcado.

Entre los familiares estaban Juana Mari y Miguel Morales, padres de Juan Miguel Morales. Han viajado desde Chiclana (Cádiz) junto a sus otros dos hijos y nietos para despedir a su vástago mediano, orgullosos de su periplo hacia el continente helado.

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Juana Mari ha indicado a EFE que aunque su hijo ha servido en otros buques, entre ellos el Juan Sebastián Elcano, es su primera vez en el Hespérides.

"Cuando nos lo dijo nos hubiera gustado que no se fuera tan lejos, pero estamos contentos porque él lo está, así que espero que disfrute de la experiencia y lo pasé bien, aunque lo vamos a echar mucho de menos"', ha añadido.

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El “Hespérides” es el único buque español con capacidad para efectuar investigación científica multidisciplinar en todos los mares y océanos del mundo, incluso en zonas árticas y antárticas.

La secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega-Paíno, quien ha asistido al acto de despedida, ha afirmado que "hay que estar hiper orgullosos del papel español en ciencia polar" y ha subrayado la importancia de la continuidad de los proyectos investigadores desarrollados, varios de ellos a través de cooperación internacional.

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En total se desarrollarán 3 proyectos; Polaromics, SACO y Atmeshet, cuya conclusión en el mes de marzo supondrá el cierre de las bases árticas españolas hasta el próximo verano austral, clausurando así XXXI la Campaña Antártica española, fruto de la cooperación entre diferentes instituciones públicas y privadas. EFE

cgv/bc/bal

(foto)