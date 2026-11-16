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Davies sufre una nueva lesión muscular y será baja en el Bayern por tiempo no definido

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Berlín, 16 nov (EFE).- El internacional canadiense Alphonso Davies sufrió un desgarro muscular en el muslo izquierdo y será baja por tiempo todavía no definido, informó su club, el Bayern Múnich, a través de su página web.

La lesión se produjo el en el partido de Canadá contra Guatemala el fin de semana y fue confirmada por los médicos del Bayern después de que el jugador regresara a Múnich.

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Davies se ja visto perseguido por las lesiones musculares y es el cuarto desgarro que sufre en el curso de tres años. La nueva lesión se produjo durante un esprint sin intervención de un contrario.

Las frecuentes lesiones de Davies llegaron al Bayern a fichar al lateral izquierdo Nathaniel Brown que se convirtió en un competidor interno del canadiense en su demarcación habitual.

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Justo la llegada de Brown coincidió con una explosión de rendimiento de Davies que, además, se había estabilizado físicamente y había vuelto a ser importante para el equipo bávaro.

La racha de lesiones que ha sufrido al Bayern ha llevado con frecuencia a que Brown y Davies estén juntos en el campo. Davies cubriendo la baja de Luis Díaz como extremo izquierdo y Brown con frecuencia en la media punta -ante la ausencia de Serge Gnabry, Jamal Musiala e Ismael Saibari- mientras que en el lateral izquierdo suele estar Josip Stasinic.

Ahora, la baja de Davies complicará el puzzle del entrenador del Bayern, Vincent Kompany, que espera el regreso de Gnabry y Musiala cuya recuperación ya está avanzada.EFE

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