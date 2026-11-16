Ana Redondo condena los actos violentos contra el PP y pide una campaña basada en respeto

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Valladolid, 16 nov (EFE).- La ministra de Igualdad y candidata del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, ha condenado los actos de violencia contra el PP en el País Vasco y ha apelado a una campaña electoral que se base en el respeto y el diálogo, sin insultos.

En declaraciones a los medios en Valladolid antes de un encuentro electoral con asociaciones o colectivos del LGTBI ha insistido en que "cualquier violencia es condenable" y "no tiene cabida en una sociedad democrática".

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"Yo defiendo lo mismo que para mí para el resto de candidatos de todas las candidaturas. Esa es la democracia. La grandeza de la democracia es que cabemos todos con las con las discrepancias y las diferencias electorales y de opinión", ha reflexionado.

Redondo ha invitado también a ser conscientes de que no se puede generar "más violencia con nuestros discursos, con nuestros insultos, con nuestras formas de estar en política".

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A su juicio, cuando se genera con los discursos "violencia, rechazo y confrontación, la gente a veces interpreta que todo vale. Y no todo vale. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como políticos es importante".

"Tenemos que hacer campañas basadas en el respeto, campañas basadas en el diálogo, en las propuestas, sin insultos, sin, sin tener al adversario como enemigo. Somos líderes políticos. En democracia caben todas las opciones y caben todos los diálogos. Pero no cabe la violencia", ha zanjado.EFE

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(foto)