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Ana Redondo condena la agresión al PP en Hernani: "La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática"

16/11/2026 La ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, atiende a los medios antes de una reunión con colectivos LGTBI en Valladolid. POLITICA
16/11/2026 La ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, atiende a los medios antes de una reunión con colectivos LGTBI en Valladolid. POLITICA
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La ministra de Igualdad y candidata número 1 del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid, Ana Redondo, ha expresado su condena "radical" y "absoluta" a las agresiones sufridas por militantes del PP en Hernani (Guipúzcoa).

"La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática", ha aseverado Redondo este lunes, 16 de noviembre, al ser preguntada por la agresión al candidato 'popular' al Congreso por Guipúzcoa Jon Echevarría y militantes del PP el pasado sábado.

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La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press antes de en un encuentro con asociaciones y colectivos LGTBI en la ciudad, que la "violencia hay que condenarla siempre", de manera que ha rechazado la mencionada agresión ejercida por personas que "han vulnerado la convivencia pacífica".

"Yo defiendo lo mismo que para mí, para el resto de candidatos. La grandeza de la democracia es que cabemos todos con las discrepancias, las diferencias electorales y de opinión", ha aseverado.

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Asimismo, ha pedido hacer un "reflexión" y "no generar violencia con los discursos" con "insultos, rechazo y confrontación". "La gente a veces interpreta que todo vale y no todo vale. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como políticos es importante", ha indicado.

"Tenemos que hacer campañas basadas en el respeto, campañas basadas en el diálogo, en las propuestas, sin insultos, sin tener al adversario como enemigo", ha agregado, para defender que "en democracia, caben todas las opciones y caben todos los diálogos, pero no cabe la violencia".

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