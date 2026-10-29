Maíllo se une a la petición de una auditoría sobre la red ferroviaria: "Exigiremos información total"

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha unido a la petición del Frente Amplio de realizar una auditoría independiente sobre la red ferroviaria tras el accidente en Urda (Toledo), que ha costado la vida al menos a 68 personas.

"Exigiremos información total y las responsabilidades técnicas y políticas que se deriven. Sin dudarlo", ha afirmado este jueves en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

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Maíllo ha pedido "máxima transparencia" sobre las causas del accidente a la par que ha mostrado su apoyo a las familias de las víctimas y heridos. Asimismo, ha destacado la labor de los trabajadores públicos.

"La sociedad española (salvo unos pocos buitres) ha estado, una vez más, a la altura. Organizando la solidaridad, donando sangre y compartiendo la información que tocaba. Gracias también a todos ellos y ellas", ha remarcado.

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En un comunicado emitido este miércoles, Frente Amplio ha exigido que se asuman responsabilidades políticas tras el accidente ferroviario, al considerar que es "inadmisible" que se produzcan en el mismo año dos siniestros de gravedad en el mismo año.

"Más allá de las responsabilidades técnicas, exigimos la asunción de responsabilidades políticas. Por responsabilidad y por humanidad", ha señalado para recalcar que cancela su agenda de precampaña hasta nuevo aviso.

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Maíllo asistió este miércoles a las 20,00 horas al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el Palacio de San Telmo junto al Gobierno andaluz y representantes de los grupos políticos.