Jorge de Juan, actor de ‘Abre los ojos’ y ‘Silencio en la nieve’, anuncia que tiene cáncer de páncreas inoperable: “No sé cuánto tiempo me queda”

El actor Jorge de Juan en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @jorge.dejuan)

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Jorge de Juan atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El actor, conocido por sus trabajos en películas como Abre los ojos y Silencio en la nieve, ha comunicado que padece un cáncer de páncreas en estadio IV que no se puede operar. Ha sido él mismo quien ha querido compartir la noticia a través de sus redes sociales, donde ha explicado los motivos que le han llevado a hacer público su estado de salud y ha expresado su deseo de seguir luchando contra la enfermedad.

“No me gusta hablar de mí en redes sociales. Pero hay amigos y amigas por ahí preguntando y algunos diciendo cosas que no son ciertas”, ha comenzado escribiendo el intérprete en un mensaje publicado en Instagram. Con estas palabras, ha querido despejar las dudas que circulaban sobre su situación y ofrecer una explicación directa a quienes se han interesado por él en los últimos meses.

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El actor ha detallado que todo comenzó con una serie de problemas físicos que se han prolongado durante meses. “Llevo muchos meses con problemas digestivos y abdominales que han derivado en un cáncer de páncreas en estadio IV, que no se puede operar ni resecar”, ha explicado. Ante este diagnóstico, el tratamiento se centra en intentar frenar el avance de la enfermedad, mientras mantiene la esperanza de que la investigación médica permita encontrar una solución.

“Solo cabe intentar frenar su expansión y esperar que la ciencia encuentre una solución o, por qué no, que se produzca un milagro”, ha añadido. A sus 65 años, Jorge de Juan se enfrenta así a un escenario complicado, aunque sus palabras dejan claro que no está dispuesto a renunciar a la esperanza.

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Su fe y el cariño de sus seguidores, un apoyo para afrontar la enfermedad

El intérprete también ha compartido la importancia que tiene la fe en este momento de incertidumbre. “Yo creo en los milagros y, como creyente que soy, tengo fe en que voy a sanar si la ciencia no encuentra una respuesta”, ha afirmado. Una declaración con la que muestra su voluntad de agarrarse a todas las posibilidades mientras afronta el tratamiento.

La parte más conmovedora de su mensaje ha llegado al referirse al tiempo que podría quedarle. “No sé cuánto tiempo me queda. Espero que mucho”, ha reconocido, sin ocultar la incertidumbre que acompaña a su diagnóstico. Pese a ello, ha querido transmitir determinación y agradecer por adelantado el respaldo de quienes están pendientes de su evolución.

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El actor Jorge de Juan en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @jorge.dejuan)

“Por mí no va a quedar, pero estoy seguro de que vuestro apoyo, vuestros mensajes, vuestras velas y, sobre todo, vuestro cariño me darán fuerzas para afrontar esta nueva aventura que he emprendido con una sonrisa como mejor arma para vivirla”, ha concluido.

Una trayectoria ligada al cine y la televisión

El actor Jorge de Juan en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @jorge.dejuan)

Jorge de Juan cuenta con una amplia trayectoria como actor, con trabajos en la gran pantalla como Abre los ojos y Silencio en la nieve, además de proyectos televisivos como La Palma y Asuntos internos. Su anuncio ha puesto el foco en el difícil momento personal que atraviesa y ha provocado numerosas muestras de cariño.

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Entre los mensajes recibidos destacan las palabras de Maribel Verdú, que le ha dedicado un “todo mi amor, Jorge”, y las del cantante Miguel Poveda, que le ha animado con un “dale duro que aquí estamos empujando contigo”. También Alba Rico ha querido mostrarle su apoyo: “Yo también creo en los milagros Jorge y vamos a poner todo nuestro amor y energía en que eso pase”.