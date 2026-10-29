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Las competiciones de la Federación Española de Hockey guardarán un minuto de silencio

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Madrid, 29 oct (EFE).- La Federación Española de Hockey (RFEH) confirmó que se guardará un minuto de silencio en los próximos partidos de sus competiciones, en señal de respeto con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo.

"Desde Hockey España lamentamos profundamente el accidente ferroviario ocurrido en Toledo y trasladamos nuestro apoyo a las personas afectadas y a sus seres queridos", afirmó la RFEH al anunciar la medida, después del choque de dos trenes ayer en la localidad de Urda (Toledo), que ha causado la muerte de al menos 69 personas.

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También el presidente de la Federación Internacional de Hockey (FIH), Tayyab Ikram, expresó este jueves su solidaridad con España tras el accidente ferroviario y trasladó sus condolencias en "nombre de la comunidad global del hockey" a los allegados de las víctimas del mismo.

"Profundamente apesadumbrado por el trágico accidente de tren en España, que ha cobrado tantas vidas y dejado a muchos otros heridos. Nuestros pensamientos están con todos los afectados por esta devastadora tragedia", aseguró el dirigente paquistaní.

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En un mensaje difundido en redes sociales, Tayyab Ikram extendió en su nombre y el de la comunidad internacional del hockey sus "más sentidas condolencias a las familias y amigos de quienes perdieron la vida, y el deseo a los heridos fuerza y una plena recuperación".

"Nos mantenemos en solidaridad con el pueblo de España durante este increíblemente difícil momento. Nuestros corazones están con todos ustedes", añadió. EFE

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