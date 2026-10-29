Ingenieros informáticos urgen regular su profesión para proteger los sistemas críticos

Guardar

Madrid, 29 oct (EFE).- El Consejo General de Ingeniería Informática (CCII) ha solicitado a los poderes públicos una regulación efectiva de la profesión que establezca requisitos de conocimiento y competencias acreditables para asumir determinadas funciones de responsabilidad en sistemas críticos, según han indicado este jueves en un comunicado.

El consejo se ha pronunciado en el marco de las investigaciones del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), en el que al menos 69 personas han muerto y más de cien han resultado heridas.

PUBLICIDAD

En este sentido, han afirmado que la regulación debe ser proporcionada al riesgo de cada actividad y complementar las normas técnicas, la evaluación independiente y las obligaciones de seguridad que ya existen en los distintos sectores.

El CCII ha subrayado la importancia de que existan responsabilidades profesionales claramente definidas, ya que debe quedar identificado quién diseña, quién verifica y quién autoriza las decisiones que afectan a estos sistemas informáticos.

PUBLICIDAD

La responsabilidad, según han sostenido, alcanza también a las empresas y administraciones que los contratan, implantan y operan, y que deben proporcionar los recursos y las condiciones necesarios para garantizar su seguridad.

Además, ha pedido respetar las investigaciones que deben esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades que correspondan.EFE