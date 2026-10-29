El TSJC confirma 21 años de cárcel a un mosso que violó a la pareja con discapacidad de su hijastro

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La Sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la sentencia de 21 años de prisión a un mosso por violar a la pareja con discapacidad de su hijastro tras urdir un engaño haciéndose pasar por profesor de una academia de masajes para que accediera a sus prácticas sexuales.

La sentencia consultada por Europa Press rechaza el recurso de apelación de la defensa y confirma el fallo de la Audiencia de Barcelona, que en julio lo condenó a 16 años de prisión por un delito de agresión sexual continuada con abuso de situación mental y penetración y a otros 5 años por un delito de pornografía con abuso de relación de confianza.

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En ambos delitos el tribunal apreció la concurrencia de la atenuante de reparación del daño, y le impuso la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de estudio o trabajo, así como de comunicarse con ella por un tiempo superior en 10 años a la pena privativa de libertad por el primer delito, y en 6 años respecto al segundo.

También dictó para el condenado una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, ya sean retribuidas o no, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo superior en 15 años a la duración de las penas de prisión.

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Asimismo, se le aplicó una medida de libertad vigilada de 8 años y, en concepto de responsabilidad civil, fue condenado a indemnizar a la víctima con 60.000 euros por los daños morales causados.