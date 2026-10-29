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El Gobierno refuerza el vallado de cinco colegios en Ceuta tras la emergencia por la crisis migratoria

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La empresa Tusser Ingeniería y Obras ejecutará los trabajos de vallado en los CEIP José Ortega y Gasset, Juan Carlos I, Santa Amelia, Príncipe Felipe y Reina Sofía de Ceuta mediante un contrato tramitado por la vía de emergencia tras los acontecimientos del 30 de julio, en los que se produjo una entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes en la ciudad autónoma, según ha publicado el BOE.

El Gobierno ha formalizado un contrato de más de 360.000 euros para instalar vallas perimetrales en cinco colegios de Ceuta, una actuación que forma parte de las medidas adoptadas tras la entrada masiva de migrantes del pasado verano.

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La adjudicación ha recaído en la empresa Tusser Ingeniería y Obras, por un importe de 363.515,42 euros, impuestos incluidos, según el expediente publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y la formalización del mismo, que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los trabajos afectan a los centros de Educación Infantil y Primaria José Ortega y Gasset, Juan Carlos I, Santa Amelia, Príncipe Felipe y Reina Sofía. El contrato incluye la instalación de los cerramientos perimetrales, mientras que la dirección facultativa de las obras y la coordinación de seguridad y salud se han adjudicado mediante un contrato separado.

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La documentación oficial justifica la tramitación de emergencia por los acontecimientos del 30 de julio, cuando, según recoge el expediente, alrededor de 80.000 personas cruzaron la frontera marítima entre Marruecos y Ceuta.

ACCESOS NO AUTORIZADOS EN LAS INTALACIONES EDUCATIVAS

El documento señala que tras la entrada masiva se detectaron accesos no autorizados y posibles asentamientos en instalaciones educativas, así como atribuye el problema a la insuficiencia de los cerramientos existentes.

La administración considera que esta situación suponía un "riesgo" para la seguridad del alumnado y del profesorado, así como para los propios edificios, por lo que recurrió al procedimiento de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

El contrato de las obras se ha adjudicado a Tusser Ingeniería y Obras por 330.468,56 euros sin impuestos, que ascienden a 363.515,42 euros con los tributos incluidos. El expediente contempla un plazo de ejecución de tres meses.

Por otra parte, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud se han adjudicado a Vaswani Prem por 28.288 euros, impuestos incluidos. La suma de ambos contratos alcanza los 391.803,42 euros, el importe máximo previsto para el conjunto de las actuaciones.

El informe que dio origen a esta contratación, fechado el 20 de agosto, advertía de que las intrusiones se repetían pese a los desalojos. De hecho, la propia Administración reconocía que, después de expulsar a los ocupantes, al día siguiente volvían a registrarse nuevas entradas debido a la facilidad de acceso a las instalaciones.

Esta situación llevó al Ministerio a declarar la emergencia de las obras el pasado 2 de septiembre, ante la necesidad de garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad en los colegios. La adjudicación se acordó ese mismo día y el anuncio de formalización del contrato de las obras se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26 de octubre. El procedimiento se ha tramitado por la vía de emergencia y mediante un procedimiento negociado sin publicidad.

Las obras consisten en la instalación de aproximadamente 763 metros de vallado metálico de alta seguridad sobre los muros existentes, especialmente en aquellos puntos considerados más vulnerables. También afectan a los cerramientos deteriorados y se realizarán los trabajos necesarios para impedir nuevos accesos no autorizados.

MEDIDAS

La instalación de las vallas se integra en el conjunto de actuaciones impulsadas por el Gobierno central tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Entre las medidas anunciadas se encuentra un plan de choque de 309 millones de euros, desplegado hasta diciembre, que incluye recursos para reforzar la acogida, la seguridad, la actividad económica y los servicios esenciales.

Dentro de este último apartado se reservan 21 millones de euros para áreas como la sanidad, la justicia y la educación. En el ámbito educativo, los fondos previstos también contemplan medidas de seguridad privada, aulas matinales en institutos y atención psicosocial para la comunidad educativa.

El refuerzo del vallado de los cinco colegios busca, según la justificación recogida en el expediente, "impedir" o "disuadir" nuevos accesos no autorizados a las instalaciones.

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EuropaPress

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