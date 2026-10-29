El exprofesor de karate condenado ayer por abusos a cinco alumnos se suicida en prisión

Guardar

Barcelona, 29 oct (EFE).- El exprofesor de karate de Barcelona que aceptó ayer 26 años y medio de cárcel por abusar y agredir sexualmente a cinco alumnos menores se ha suicidado esta mañana en la cárcel Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) donde estaba interno.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el recluso, que fue condenado ayer "in voce" por la Audiencia de Barcelona por tres delitos de abuso y dos agresión sexual continuada a menores de 16 años, no estaba siendo objeto de seguimiento en el programa de prevención de suicidios en prisión.

PUBLICIDAD

El exprofesor de karate, que ejercía en el Centro Deportivo Claret de Barcelona, es el noveno preso que se quita la vida en lo que va de año en Cataluña. EFE

rg-ppa/hm/bal