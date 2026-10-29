Ceuta aprueba una declaración institucional de agradecimiento por la visita de los reyes

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Ceuta, 29 oct (EFE).- La Asamblea de Ceuta ha aprobado, por unanimidad de todos los diputados, una declaración institucional de agradecimiento a los reyes Felipe VI y Letizia por su visita oficial el pasado 13 de octubre para mostrar su respaldo a los ceutíes en el momento “más crítico” que ha sufrido por la entrada de más de 80.000 personas por la frontera a finales de julio.

El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), ha leído una declaración en la que ha señalado que el 13 de octubre Ceuta vivió una “jornada histórica por una visita que ha colmado la satisfacción a todos ya que ha sido un acontecimiento trascendental y deseado” por todos los ciudadanos.

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Juan Jesús Vivas ha resaltado la “inquebrantable unidad” demostrada en la ciudad “por encima de creencias” así como el “comportamiento” de los ceutíes que permitió trasladar una imagen positiva asociada a los valores esenciales para la convivencia democrática.

El presidente autonómico ha señalado que la visita dejó “motivos para estar satisfechos”, por lo que también se realiza un “reconocimiento” a los ciudadanos.

La declaración ha sido aprobada por unanimidad de los diputados de la Asamblea, donde están representados PP, PSOE, Vox, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) así como Ceuta Ya!.

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Los reyes llegaron a la ciudad al mediodía del 13 de octubre y abandonaron la misma a primeras horas de la mañana del 14 de octubre, tras pasar la noche en Ceuta. EFE