Roberto Íñiguez (Girona): "Ha habido demasiada complacencia, cariño y comprensión"

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Girona, 13 oct (EFE).- El entrenador del Spar Girona, Roberto Íñiguez, ha asegurado este martes, tras un pésimo inicio de curso con cuatro derrotas en los primeros cuatro partidos del curso, que hasta ahora ha habido "demasiada complacencia, cariño y comprensión" con sus jugadoras.

"Tenemos que ir desde la disciplina, el foco, el trabajo, la honestidad de aceptar errores y no usar excusas. Si la amistad surge, surgirá. No hay porqué ser amigo de las jugadoras", ha afirmado en la rueda de prensa previa al partido de la primera jornada de la Eurocopa contra el SBS Ostrava checo.

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Íñiguez ha vuelto a hacer autocrítica y ha reconocido que "las cosas no van bien", después del tropiezo en la previa de la Euroliga y las tres derrotas en tres jornadas en la Liga Endesa.

La contundente derrota del domingo contra el Hozono Global Jairis (48-64) también dejó la lesión de la base Iyana Martín, fichaje estrella e integrante del quinteto ideal del último Mundial.

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En este sentido, el técnico del Girona ha explicado que la lesión de la base "no es muy grave a nivel de hueso", pero ha detallado que estará un tiempo de baja.

"Le han hecho una resonancia y no sabemos el resultado porque se la han hecho mal. Parece que estamos todos en consonancia y no vamos a hacer nada bien. Somos todos muy malos y no sabemos hacer ni una resonancia", ha subrayado con su tono más crítico.

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También ha explicado que la alero Laura Quevedo tardará tiempo en volver a la pista tras pasar por el quirófano por una lesión y ha añadido que "otras tienen que dar un paso adelante": "Si quieren aprovechar la oportunidad ahí la tienen".

Íñiguez ha reiterado que es el "máximo responsable" de la mala situación actual y ha afirmado que "muchas jugadoras" están "fuera de forma" y que el equipo tiene "mucho trabajo por delante".

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Incluso ha admitido que no ha visto al Ostrava porque el Girona debe centrarse en sí mismo para "crecer": "Siempre hay una jugadora nuestra que se pierde. ¿De qué nos sirve hablar del rival?".

El Girona fue semifinalista de la última Euroliga y esta temporada regresa a la segunda competición continental, en la que fue también semifinalista en 2019 y 2024. EFE

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