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Jagoba Arrasate: "Vuelvo a un sitio donde he sido feliz, ojalá serlo otra vez"

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Pamplona, 13 oct (EFE).- El nuevo entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha iniciado su segunda etapa al frente del club navarro, un sitio donde fue "feliz" y donde espera poder "serlo otra vez", a pesar de que reconoce que el momento que atraviesa el equipo requiere "valentía" para volver.

Acompañado del presidente, Luis Sabalza, y el director deportivo, José Antonio Prieto 'Cata', Arrasate ha comparecido para su presentación en sala de prensa donde ha señalado que la vuelta se produce al considerar que el club lo "necesita" y él cree que puede "aportar" a Osasuna.

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El director deportivo ha explicado que la marcha de Luis Miguel Ramis, entrenador hasta ahora, se produce tras un "análisis" del que concluye una "falta de creencia" en que el equipo vaya a superar su situación. Con Jagoba Arrasate ha dicho que "en segundos" llegaron a un acuerdo tras una llamada desde el aeropuerto tras el partido del domingo en Sevilla.

"Hay que ser valiente", ha afirmado Arrasate, quien ha reconocido que regresar en las actuales circunstancias supone asumir un reto importante, pero ha asegurado que confía en la plantilla y en sus posibilidades de mejorar el rendimiento.

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"Si estoy aquí es porque creo en la plantilla", ha subrayado el técnico, convencido de que el equipo será mejor cuando recupere a los futbolistas lesionados.

Arrasate ha explicado que su regreso no estaba previsto y que desconocía cuál iba a ser su próximo destino profesional, pero que recibió con "alegría" la llamada del club.

"Creo mucho en Cata, tuvimos una conversación muy sincera y salí convencido", ha señalado el entrenador, quien ha insistido en que su decisión responde tanto al vínculo que mantiene con Osasuna como a su seguridad de que puede contribuir a revertir la situación deportiva.

En este sentido, ha destacado que el director deportivo no le ha planteado su incorporación como una solución provisional. "No me quiere como apagafuegos, me quiere para un proyecto porque cree en mí", ha explicado.

No obstante, ha admitido que el equipo necesita resultados inmediatos: "Hay que iniciar un proyecto, pero urge sumar".

El técnico ha recordado que su primera salida de Osasuna se produjo después de seis años al frente del banquillo, cuando entendió que había llegado el momento de cerrar aquella etapa.

Tras más de dos años desde su despedida y después de pasar varios meses recuperando "energía", considera que ahora se dan las circunstancias para regresar.

Arrasate también ha tenido palabras para su antecesor, Luis Miguel Ramis, a quien ha enviado "un fuerte abrazo" y ha agradecido las palabras que le dedicó en su presentación, consciente de que atraviesa una situación complicada tras su destitución.

Sobre los problemas deportivos del equipo, ha señalado que uno de los aspectos fundamentales será recuperar la confianza de los jugadores y mejorar su rendimiento.

"Es muy importante la parte mental. Hay algo que no está funcionando", ha indicado Arrasate, quien considera que el trabajo psicológico puede ser una de las claves para cambiar la dinámica.

En el plano futbolístico, ha explicado que tratará de implantar su metodología desde los primeros entrenamientos, aunque será necesario un periodo de adaptación.

"Tenemos una forma de entrenar y tiene que haber adaptación. El jugador suele notar el cambio, nuestro sello parte desde los entrenamientos", ha afirmado.

El nuevo entrenador también ha destacado la importancia de Tajonar y de la cantera, una apuesta en la que mantiene una gran confianza, independientemente del número de jugadores formados en el club que participen en cada partido.

Además, ha apelado al apoyo de la afición para afrontar esta nueva etapa y ha expresado su deseo de recuperar el ambiente que conoció durante su primera etapa. "Espero un domingo del Sadar que conocía, ese Sadar que retumbe", ha manifestado.

En el plano personal, Arrasate ha reconocido que su familia ha recibido la noticia con ilusión, aunque también con nervios. Su mujer está "feliz pero nerviosa", mientras que sus hijos están "encantados" y convencidos de que el equipo ganará el domingo. EFE

(vídeo) (foto)

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