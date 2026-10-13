Gamarra espera que el alcalde de Algeciras dimita tras las denuncias por presunta agresión sexual

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que espera que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, atienda la petición del PP de Cádiz y dimita, tras la presentación contra él de dos denuncias por parte de mujeres afiliadas de la formación "por supuesta agresión sexual".

"Esperemos que, teniendo la situación que tiene, asuma esas peticiones", ha señalado Gamarra en declaraciones a medios en Madrid, después de que el PP de Cádiz haya solicitado este lunes a Landaluce que "presente su dimisión de manera inmediata", dando "instrucciones" a los concejales del grupo municipal Popular para que "retiren su apoyo al regidor".

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Así lo anunció este lunes el PP de Cádiz en un comunicado, tras "recibir en las últimas horas los testimonios de dos mujeres, afiliadas del Partido Popular, que han presentado sendas denuncias" contra el primer edil "por supuesta agresión sexual". Un escrito donde la formación avisa de que, en el caso de que el alcalde no dimita, "el grupo de concejalas del Partido Popular promoverá todas las acciones necesarias encaminadas a recuperar el gobierno de la ciudad y así dotar de estabilidad a Algeciras".

Este mismo martes, el presidente provincial del PP en Cádiz, Bruno García, ha manifestado que si Landaluce no abandona la Alcaldía este lunes, tal y como le han pedido 12 de los concejales del PP tras conocerse una segunda denuncia por una presunta agresión sexual a una mujer, "será el PP el que abandone el equipo de gobierno".

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Ante ello, Gamarra ha remarcado que Landaluce "ya no forma parte" de las filas del partido. En este contexto, preguntada por si se plantean presentar una moción de censura contra el edil, si no da un paso atrás, la vicesecretaria 'popular' ha respondido que el PP de Cádiz "ha sido muy claro".

EL PP DE CÁDIZ URGE LA DIMISIÓN DE LANDALUCE

"Ambas mujeres han descrito conductas que consideramos impropias de cualquier persona y especialmente incompatibles con la responsabilidad y ejemplaridad exigibles a un alcalde", apunta el comunicado del PP.

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Desde la formación explican que, "durante los últimos meses, ha prestado atención a los procedimientos abiertos, archivados hasta ahora por la Justicia, y las propias demandas en defensa de su honor que ha realizado el regidor algecireño tras las denuncias realizadas por el PSOE, por las que Landaluce optó por defenderse desde su independencia fuera del ámbito del Partido Popular, una marcha que desde el PP también hemos mantenido".

"Pero la situación ha cambiado desde el mismo momento en el que el PP de la provincia de Cádiz ha tenido constancia de dos denuncias materiales expresas relacionadas presuntamente con la conducta de Landaluce en el ámbito municipal", puntualiza el escrito.

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Los 'populares' precisan que "una primera información ha sido transmitida al partido por la propia denunciante, a quien el PP le ha ofrecido su apoyo y asistencia jurídica", mientras que "esta misma semana se ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de otra denuncia interpuesta contra Landaluce".

"Ante esta situación, y con el consentimiento de las propias afectadas, la dirección del PP de Cádiz considera que Landaluce debe abandonar su puesto como alcalde de Algeciras", subraya el comunicado, donde se apostilla que "el PP respeta la presunción de inocencia de Landaluce, si bien quiere manifestar que los testimonios a los que ha tenido acceso en las últimas horas han provocado la pérdida de confianza en el alcalde, que ya no es afiliado del PP".

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Así las cosas, el PP "reconoce la labor desarrollada por Landaluce al frente del Ayuntamiento en los últimos años, pero la supuesta conducta descrita por las denunciantes es incompatible con seguir manteniendo el apoyo en la Alcaldía de un partido que tiene como objetivo representar y defender a la ciudadanía", concluye el comunicado.