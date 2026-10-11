Marco Bezzecchi logra su quinta victoria de la temporada

Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha logrado su quinta victoria de la temporada al vencer este domingo el Gran Premio de Indonesia de MotoGP, en el circuito de Mandalika, por delante de los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Jorge Martín (Aprilia RS-GP). EFE

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