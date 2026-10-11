La IA, una herramienta "poderosa" que permite acercarse al electorado joven, según experta

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Rebeca Palacios

Logroño, 11 oct (EFE).- Utilizar inteligencia artificial (IA) para diseñar contenidos de una campaña electoral es una herramienta "poderosa" para acercarse al electorado joven, porque permite contar de forma sencilla cuestiones muy complicadas, pero debe hacerse "con ética y transparencia", ha puntualizado a EFE la experta en comunicación política Mar Soria.

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Soria, profesora del máster en comunicación y marketing político de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha analizado el papel que jugarán plataformas como TikTok, Instagram, X y YouTube en la difusión contenidos en la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Aunque esta periodista ha indicado que la parte más importante de cualquier campaña se fragua en los 15 días previos, en los últimos años, los partidos políticos han aumentado su presencia en las redes sociales, por lo que "estos canales se van a convertir en un eje altamente estratégico" y, quizás, incluso la clave "para decidir el voto entre determinados segmentos".

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En el contexto actual, los partidos deberían aprovechar la "oportunidad única" que se les presenta, ha apuntado, "para llegar a al voto de la juventud, que precisamente es el segmento que tradicionalmente suele participar menos en las elecciones".

Los jóvenes son el segmento de la población que tiene mayor desafección con la política, ha recalcado, por lo que este es un momento "muy interesante" para canalizar ese voto de la población joven y lograr que todas las edades de la población estén representadas en las cámaras si ejercen su derecho democrático.

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Antes, ha recordado, los asesores políticos eran quiénes marcaban el control de los temas de la campaña, pero ahora parte de esa influencia la ejerce el propio usuario de las plataformas, que es quien va decidiendo el contenido, de modo que elige los temas de su interés.

"Esto puede ser algo muy positivo para los partidos políticos, porque estos sistemas de recomendación a través del algoritmo siempre van a dar al usuario los contenidos que le interesan y con los que siente conectado", ha dicho esta profesora de UNIR.

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Por ello, Soria ha pedido "un mayor control" para evitar la desinformación en la próxima campaña electoral, que evite contenidos que ofrecen información "poco relevante", se publican con el objetivo de "viralizarse rápidamente y alimentar la rumorología", por lo que ha recomendado confiar en fuentes fiables.

También ha alertado a los usuarios de las plataformas que pueden publicarse vídeos que utilizan la IA de forma poco ética, con un contenido "demasiado extravagante y polémica", por lo que se debe contrastar esa información.

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Ha recomendado "cautela" ante vídeos con imágenes demasiado elaboradas y que no se corresponden con la realidad, con titulares muy llamativos en colores muy fuertes.

"Los jóvenes son suficientemente críticos como para poder decidir el contenido que les interesa y que los sistemas de recomendación actúen en consonancia con ese sentido reflexivo que tienen", ha reflexionado.

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En su opinión, el contenido electoral serio desgrana partes importantes del programa de un partido político y recoge las inquietudes que interesan a la ciudadanía, como resolver las cuestiones económicas, culturales o el acceso a la vivienda.

"En las redes sociales, afortunadamente, hay contenidos emitidos por los partidos que cuentan de manera muy didáctica qué van a hacer y cómo lo van a lograr", ha concluido. EFE

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