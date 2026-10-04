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El temporal de lluvia en Cataluña deja mermado el servicio de Rodalies para este lunes

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Barcelona, 4 oct (EFE).- Las líneas R1 sentido norte y la R11 de Rodalies no se pondrán en servicio este lunes a primera hora a causa del temporal de lluvias intensas que ha azotado Cataluña este fin de semana.

Así lo han explicado fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la última actualización del estado del servicio pasadas las 21:30 horas de este domingo, cuando la Generalitat ha dado por finalizado el temporal y levantado las últimas restricciones de movilidad.

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Según esta misma actualización, el lunes las líneas R2 Norte y R4 sentido norte tendrán zonas en vía única a causa de los desprendimientos.

Hasta el momento, Rodalies había comunicado el restablecimiento progresivo de la línea R4 entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), de la R2 Sud y de todos los servicios Regionales del sur.

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Entre tanto, las líneas RL3 y RL4 continuaban funcionando con normalidad, mientras que por ahora todavía continúan suspendidas las líneas R1, R2, R2 Norte, R3, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 y RT2, pendientes de comprobaciones del estado de la infraestructura.

El Ministerio también ha detallado que el puente de la desembocadura del río Besòs está "revisado y correcto", después de que su cauce haya crecido exponencialmente hasta el límite de su lecho pero sin llegar a desbordarse.

En cuanto al túnel de plaza Catalunya, que afecta a varias líneas, el Ministerio ha explicado que siguen "bombeando agua" y que confirmarán de madrugada su situación, aunque esperan que no dé problemas.

Transportes ha destacado además que los trabajos de mejora realizados este año en la red ferroviaria se han notado, ya que pese a los registros de lluvias excepcionales, solo se han producido dos desprendimientos menores.

Sobre los servicios de Rodalies del sur de Cataluña, el Ministerio asegura que no hay ningún problema. EFE

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